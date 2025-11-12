Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο και Αγοραστό

Καλούνται σε απολογία Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Τέμπη
12 Νοέ. 2025 22:42
Pelop News

Η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινή Μηλιώνη, προχωρά στην αποστολή κλήσεων απολογίας στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μαζί με έξι ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα.

Η κύρια ανακριτική διαδικασία, που περιέλαβε καταθέσεις μαρτύρων και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, κατηγορείται για ενέργειες που συνέβαλαν στην αλλοίωση του χώρου μετά την τραγωδία. Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν υποβάλει αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, εκτιμώντας ότι η παρέμβαση εμπόδισε την ολοκληρωμένη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Ο κ. Αγοραστός, από την πλευρά του, εμπλέκεται ως ο εντολέας του καθαρισμού του χώρου με μηχανήματα της Περιφέρειας, ενάντια στα ισχύοντα πρωτόκολλα. Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι είχαν προηγουμένως απολογηθεί ενώπιον ειδικού εφέτη ανακριτή. Οι απολογίες αναμένεται να λάβουν χώρα πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων, με τη δικογραφία να διαβιβάζεται στη συνέχεια στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Παράλληλα, εξελίσσεται ξεχωριστή έρευνα για τον πρώην υπουργό Χρήστο Καραμανλή, ο οποίος επίσης παραπέμφθηκε για παράβαση καθήκοντος. Ο ειδικός ανακριτής Ηλίας Γιαρένης έχει ξεκινήσει την εξέταση της δικογραφίας, ενώ ο Άρειος Πάγος ανακοίνωσε τη διάθεση ειδικού χώρου για τις ανακρίσεις από την επόμενη εβδομάδα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πορεία της διαδικασίας. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν και εδώ αναβάθμιση των κατηγοριών.

