Τέμπη: Κλήτευση σταθμάρχη για τη δίκη της 23ης Μαρτίου, τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

Ξεκινά η διαδικασία για τη δίκη της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα στον 60χρονο Λαρισαίο σταθμάρχη βάρδιας το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Η επίδοση, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Λάρισας, αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκδίκαση της υπόθεσης, που έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με το Eleftheria.gr, το ογκώδες κατηγορητήριο των 1.267 σελίδων θα επιδοθεί σε συνολικά 36 κατηγορούμενους, καθώς και σε 230 γονείς και συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας. Επιπλέον, 122 μάρτυρες που κατέθεσαν κατά την έρευνα του Εφέτη Ανακριτή θα λάβουν κλήση έως το τέλος του 2025. Χθες, το κλητήριο θέσπισμα παραδόθηκε και στον έμπειρο Λαρισαίο σταθμάρχη της προηγούμενης βάρδιας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, πλην δύο Ιταλών, για τους οποίους απαιτείται μετάφραση του κατηγορητηρίου.

Η τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες, παραμένει ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, με την επερχόμενη δίκη να αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια και τις ευθύνες. Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι της Hellenic Train και στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών.

