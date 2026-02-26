Τέμπη: Μαθητές και φοιτητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα – Μαζικά συλλαλητήρια, νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν σε πολλές πόλεις ζητώντας δικαιοσύνη. Μαζικές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά, με συνέχεια των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

26 Φεβ. 2026 12:49
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η απόδοση ευθυνών και η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση πραγματοποιείται στα Προπύλαια με τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, ενώ η οδός Πανεπιστημίου παραμένει κλειστή λόγω της κινητοποίησης. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως δεν ξεχνούν την τραγωδία και προαναγγέλλουν νέα μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή συγγενών θυμάτων, εργατικών σωματείων και φορέων.

Παράλληλα, οι μαθητές θέτουν ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, όπως το Εθνικό Απολυτήριο και τις αλλαγές στο λύκειο, εκφράζοντας ανησυχία για περισσότερες εξετάσεις και αυξημένο οικονομικό βάρος. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα πανεπιστήμια, την ενδεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 και ζητούν ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, όπου φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, με πορεία που κατευθύνεται προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Στην πόλη καταγράφονται επίσης καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημιακών σχολών, ενώ έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.

Στην Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους να έχουν ανακοινώσει διήμερο κινητοποιήσεων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Ηράκλειο, όπου μαθητές συμμετέχουν σε πορεία στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από καταλήψεις σχολικών μονάδων.

Η συμμετοχή παραμένει αυξημένη σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους διοργανωτές να καλούν σε συνέχιση των δράσεων μνήμης και διεκδίκησης δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών.

