Τέμπη: Με 3 μήνες καθυστέρηση τα πορίσματα για την πυρασφάλεια των βαγονιών

ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα εκδώσουν δύο ανεξάρτητα πορίσματα. «Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές του γερμανικού πιστοποιημένου εργαστηρίου RST Labs έχουν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες από το τέλος Αυγούστου», λέει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος αλλά και πατέρας θύματος των Τεμπών.

«Κι όμως, η Δικαιοσύνη αποφάσισε να αγνοήσει εντελώς το συγκεκριμένο ζήτημα και να κλείσει βιαστικά την ανάκριση, ενώ τα αποτελέσματα προωθήθηκαν στη ΡΑΣ και στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ για περαιτέρω έρευνα. Από τότε, έχουν περάσει τρεις μήνες χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση αλλά και χωρίς καμία ενέργεια για την προστασία των επιβατών που σήμερα χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο», συμπληρώνει.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για δύο διαφορετικούς λόγους:

-επειδή η πυραντοχή των υλικών κατασκευής των βαγονιών φαίνεται ότι σχετίζεται αιτιωδώς με θανάτους επιβατών οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο βαγόνι Β2 και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο από μιά φωτιά που ξεκίνησε από εντελώς διαφορετικό σημείο και από διαφορετική αιτιολογία σε σχέση με την πυρόσφαιρα και τη μεγάλη φωτιά του Κυλικείου.

Αυτό τουλάχιστον επισημαίνεται σε εκθέσεις τεχνικών συμβούλων.

-επειδή βαγόνια παρόμοιων προδιαγραφών συνεχίζουν να κυκλοφορούν και σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το τί μπορεί να γίνει σε περίπτωση φωτιάς από τυχαίο λόγο (βραχυκύκλωμα, τσιγάρο, κλπ) και ειδικά αν τέτοιο περιστατικό συμβεί μέσα σε σήραγγα.

Αυτός είναι και ο λόγος που έγιναν δύο ανεξάρτητες έρευνες και αναμένονται τα αντίστοιχα πορίσματα.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως φορέας διερεύνησης είναι ο αρμόδιος να εξετάσει τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου βαγονιού των Τεμπών, ενώ η ΡΑΣ ως φορέας ασφαλείας είναι η αρμόδια αρχή που πρέπει να εξετάσει τι ισχύει σήμερα στον σιδηρόδρομο και να λάβει μέτρα προστασίας του επιβατικού κοινού.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ξεκάθαρα τις παραλείψεις της ανάκρισης σε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που θα έπρεπε να οδηγήσει και σε ποινικές διώξεις», επισημαίνει ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Και αν υποθέσουμε ότι ήταν ένα τεχνικό θέμα που δεν είχε γίνει αντιληπτό στην πλήρη του διάσταση νωρίτερα, από τη στιγμή της παραλαβής των αποτελεσμάτων των δοκιμών του γερμανικού εργαστηρίου, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία.

Όταν είδαμε ότι η ΡΑΣ καθυστερεί, αναγκαστήκαμε να στείλουμε εξώδικο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να κινηθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την προστασία της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, αλλά ούτε και από εκεί είδαμε αντίδραση.

Ο καιρός περνάει, δεν έχουμε λάβει καμία διαβεβαίωση ότι τα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα είναι ασφαλή από άποψης πυραντοχής, κι όμως η τακτική όλων των εμπλεκόμενων είναι η καθυστέρηση και η επικοινωνιακή διαχείριση. Τους απαντάμε ότι έχουμε υπομονή, δεν θα κουραστούμε και δεν θα απογοητευτούμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το ζήτημα θα αποκαλυφθεί στην πλήρη του διάσταση και ο καθένας πλέον θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει ολοκληρώσει την έρευνά του και εντός των επομένων ημερών το πόρισμα θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ώστε να εγκριθεί τυπικά και να δημοσιοποιηθεί, ενώ περίπου στην ίδια φάση βρίσκεται και η ΡΑΣ με το δικό της πόρισμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και τα δύο πορίσματα επιβεβαιώνουν το πρόβλημα.

Αυτό που δεν είναι σαφές ακόμα είναι το πλήθος των βαγονιών που επηρεάζονται και οι ενέργειες που θα χρειαστούν προκειμένου να αντικατασταθούν και να επαναπιστοιποιηθούν τα υλικά κατασκευής των βαγονιών προκειμένου να τηρούν έστω τις ελάχιστες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



