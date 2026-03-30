Τέμπη: Πρώτη δικαστική απόφαση «δείχνει» το Δημόσιο – Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, εκδόθηκε η πρώτη δικαστική απόφαση που αποδίδει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, επιδικάζοντας συνολική αποζημίωση 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς δύο θυμάτων.

Η υπόθεση αφορά αγωγή που είχε κατατεθεί τον Απρίλιο του 2024 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΣΕ, από τέσσερα μέλη οικογένειας ενός πατέρα και του ανήλικου γιου του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία. Ήταν η πρώτη αγωγή που κατατέθηκε σε διοικητικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ύστερα από τρεις αναβολές, η υπόθεση εκδικάστηκε και στις 27 Μαρτίου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία επιδικάστηκαν 100.000 ευρώ για κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που προσέφυγαν, δηλαδή συνολικά 400.000 ευρώ.

Κατά τον συνήγορο της οικογένειας, πρόκειται για την πρώτη δικαστική κρίση που επιρρίπτει ευθέως ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για την τραγωδία, συνδέοντας το δυστύχημα με τη γνωστή και επί μακρόν προβληματική κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι, με βάση τη θέση που έχει διατυπωθεί από την κυβέρνηση περί παραίτησης του Δημοσίου από την άσκηση έφεσης σε αποφάσεις που αφορούν τα Τέμπη, η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ειδικό βάρος, καθώς πρακτικά η αποζημίωση οδηγείται προς οριστικοποίηση.

Στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την οικογένεια των δύο θυμάτων, επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του στις 27 Μαρτίου 2026, αναγνώρισε για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου, η απόφαση αποκτά ξεχωριστή σημασία επειδή δεν αντιμετωπίζει την τραγωδία ως ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό, αλλά ως αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων και συνολικής αποτυχίας στη λειτουργία και την εποπτεία του σιδηροδρομικού συστήματος.

Όπως αναφέρεται, στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ειδική αναφορά στο γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γνώριζε επί μακρόν την επικίνδυνη και ανεπαρκή κατάσταση στο δίκτυο, ωστόσο δεν άσκησε την απαιτούμενη και αποτελεσματική εποπτεία. Κατά την ίδια προσέγγιση, αυτή η παράλειψη συνέβαλε αιτιωδώς στο τραγικό αποτέλεσμα, το οποίο, όπως τονίζεται, θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη θεωρείται κομβική, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση για τις ευθύνες πέρα από επιμέρους φυσικά πρόσωπα και τη συνδέει πλέον και με τη λειτουργία του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει ένας νέος δρόμος για περαιτέρω δικαστική διεκδίκηση ευθυνών και για ουσιαστικότερη δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

