Τέμπη: Στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου και Αγοραστού για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας

Οι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, ανάμεσά τους ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγοραστός, καλούνται σε απολογία μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Η διαδικασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει το επόμενο βήμα για το ενδεχόμενο παραπομπής σε Ειδικό Δικαστήριο.

22 Νοέ. 2025 13:48
Pelop News

Στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των οκτώ κατηγορουμένων για την υπόθεση αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Η ανακρίτρια του Αρείου Πάγου, Φωτεινή Μηλιώνη, έχει ήδη καλέσει όλους τους κατηγορούμενους, οι οποίοι εμφανίστηκαν ενώπιόν της για να λάβουν προθεσμίες, ώστε να μελετήσουν το υλικό της δικογραφίας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η απολογία του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί ουσιαστικά για το ζήτημα.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί -με βούλευμα- αν οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, ζητώντας την αναβάθμιση των κατηγοριών από πλημμελήματα σε βαρύτερα αδικήματα.

