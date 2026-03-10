Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι

Η Τεχεράνη συγκλονίστηκε απόψε από νέες εκρήξεις, μετά την απειλή της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα υποστεί τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου.

«Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»

Οι στόχοι των πληγμάτων δεν είναι γνωστοί μέχρι στιγμής. Οι εκρήξεις, τουλάχιστον τρεις, που σημειώθηκαν γύρω στις 20.30, τοπική ώρα, ακούστηκαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στα βόρεια της πόλης είπε ότι έτριζαν τα τζάμια των παραθύρων στο διαμέρισμά του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα και νωρίτερα το απόγευμα.

Κάτοικοι της Τεχεράνης που μίλησαν στο AFP είπαν ότι τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα περισσότερα γραφεία, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με δυσκολία, μόνο το τοπικό Intranet λειτουργεί και η επικοινωνία με το εξωτερικό παραμένει σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με μια κάτοικο υπάρχουν «ένοπλοι άνδρες στους δρόμους», οι οποίοι επιβαίνουν σε «μεγάλα οχήματα» και «το μόνο που μπορείς να δεις από αυτούς είναι τα μάτια τους».

«Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, συνηθίζουν να ζουν έτσι και προσαρμόζονται», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.

Η τιμή της βενζίνης θα πέσει όταν επιτευχθούν “πλήρως” οι στόχοι του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν, λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Οι Αμερικανοί θα δουν την τιμή της βενζίνης να «πέφτει ραγδαία» μόλις επιτευχθούν «πλήρως» οι στόχοι εθνικής ασφάλειας του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Μείνετε ήσυχοι, η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου είναι προσωρινή και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τη βενζίνη, μακροπρόθεσμα», υποστήριξε.

Η εκπρόσωπος είπε ότι οι επιχειρήσεις θα τερματιστούν όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθορίσει ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι και το Ιράν παραδοθεί άνευ όρων. Ο Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι οι στόχοι «θα επιτευχθούν γρήγορα», πρόσθεσε.

«Προχωράμε προς τα εμπρός, οι στόχοι είναι οι ίδιοι», σημείωσε, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να καταστρέψει τις υποδομές παραγωγής πυραύλων.

Αναφερόμενη στην κατάσταση στις αγορές, η Λέβιτ είπε ότι πρόεδρος και οι σύμβουλοί του σε θέματα ενέργειας «την παρακολουθούν στενά», μιλούν με ηγετικά στελέχη του τομέα και ο στρατός καταρτίζει «πρόσθετες σχέδια», ακολουθώντας την οδηγία του Τραμπ να παραμείνει ανοιχτό το Χορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Φρουροί της Επανάστασης: Πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο αρχηγός του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε πως οποιαδήποτε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους που θα διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσουν στόχο.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των στενών, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και drones», ανέφερε ο αρχηγός του ναυτικού των IRGC, Αλιρεζά Τανγκσιρί.

