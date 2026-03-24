Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο

Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα - Τανγκό και ζεϊμπέκικο Ο Γιάννης Μάζης ανάμεσα στη Γεωργία Γιάχου, την Εφη Αναλυτή και τον Θεόδωρο Μαλλιά
24 Μαρ. 2026 19:00
Η Πάτρα γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που έφεραν κοντά την εικαστική δημιουργία, τη λογοτεχνία και τη σκέψη. Στη Gallery Ωδείο του Κέντρου Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς», ο Σύλλογος Καλών Τεχνών ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Νέων Καλλιτεχνών Πατρών διοργάνωσαν αφιέρωμα στον πολυτάλαντο ομότιμο καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Ιωάννη Μάζη, τιμώντας το πολυσχιδές έργο του στην ελληνική καλλιτεχνική και πνευματική σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης, ο Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών, αναφέρθηκε στη σχέση ποίησης και τέχνης, ενώ ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος παρουσίασε το πολυδιάστατο έργο του Ιωάννη Μάζη. Από την ποιητική συλλογή του «Algunos Tangos» απήγγειλαν κείμενα η Εφη Αναλυτή, πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, η Ζωή Ηλιοπούλου, αντιπρόεδρος Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ο Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς και η Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, δημιουργώντας μια ζωντανή σύνδεση λόγου και τέχνης. Την εκδήλωση συντόνισαν η Εφη Αναλυτή και ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, Δώρα Πολυδωροπούλου, Αχιλλέας Παπαδιονυσίου, Κατερίνα Σαρλή

 

Κατά την παρουσίαση του «Algunos Tangos», τονίστηκε ο συσχετισμός ανάμεσα σε δύο φτωχογειτονιάτικους χορούς, το τανγκό και το ζεϊμπέκικο. Οπως σημειώθηκε, και τα δύο είδη χορού γεννήθηκαν σε λιμάνια και κακόφημες συνοικίες -το τανγκό στο Μπουένος Αϊρες και το ζεϊμπέκικο στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη (Μπάρα, Λαδάδικα, Τρούμπα). Μέσα από το πόνημα, που βασίζεται στην αυτοκτονία ενός Ελληνα διανοουμένου από οικογένεια Θεσσαλονικών μεταναστών στο Μπουένος Αϊρες, ο συγγραφέας συνδέει ποιητικά τις δύο πόλεις και τους δύο χορούς, αναδεικνύοντας τη μεταναστευτική εμπειρία, την αστική κουλτούρα και τη μουσική έκφραση ως μέσα αφήγησης και συλλογικής μνήμης.

Στη δεύτερη παρουσίαση, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το βιβλίο του Ιωάννη Μάζη «Γεωπολιτική και Σύγχρονη Τέχνη», όπου αναδεικνύεται ο ρόλος της Τέχνης στην αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Την εκδήλωση προλόγισε ο Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς, ενώ ο καθηγητής και συγγραφέας Ιωάννης Μάζης και ο διευθυντής εκδόσεων «ΛΕΙΜΩΝ», Γεώργιος Φραγκούδης, ανέπτυξαν τον διάλογο γύρω από τη σύνδεση γεωπολιτικής και δημιουργίας.

Και στις δύο εκδηλώσεις αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, δημιουργών και κοινού, ενώ η παρουσία του Ιωάννη Μάζη έδωσε έμπνευση και καλλιτεχνική ενέργεια στους συμμετέχοντες, συνδέοντας την ποιητική έκφραση με την κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

