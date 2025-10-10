Τεχνητή Νοημοσύνη: Μία επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά υιοθετεί λύσεις AI

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με το 34% των εταιρειών να αξιοποιεί πλέον λύσεις AI, έναντι 22% το 2024. Η αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με πάνω από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τεχνολογίες ΤΝ — περίπου 60.000 εκ των οποίων προστέθηκαν το τελευταίο έτος, δηλαδή μία νέα επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Amazon Web Services (AWS) με θέμα «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων πρωταγωνιστεί στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς περισσότερες από τις μισές startups έχουν ήδη ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις λειτουργίες τους, ενώ το 25% αξιοποιεί προηγμένες εφαρμογές, όπως συνδυαστικά μοντέλα και προσαρμοσμένα συστήματα. Αντίθετα, οι μεγάλες εταιρείες κινούνται με βραδύτερο ρυθμό, περιοριζόμενες σε βασικά έργα αυτοματοποίησης ή πιλοτικές εφαρμογές.

Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση της Τενητής Νοημοσύνης, καθώς το 89% των επιχειρήσεων που την έχουν ήδη υιοθετήσει δηλώνει αύξηση εσόδων και βελτίωση παραγωγικότητας. Παράλληλα, εντοπίζεται έντονο έλλειμμα δεξιοτήτων, με μόλις το 18% των επιχειρήσεων να διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και το 45% να δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένα στελέχη.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, οι εταιρείες προσφέρουν έως και 42% υψηλότερες αμοιβές σε εργαζομένους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ μία στις τρεις έχει ήδη επενδύσει σε προγράμματα εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εκτός από την έλλειψη ταλέντων, οι επιχειρήσεις αναφέρονται και στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κανονισμών, καθώς το 43% των τεχνολογικών δαπανών αφορά πλέον συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο — ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Θανάσης Πατσάκας, επικεφαλής της Amazon Web Services για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα διαθέτει «εξαιρετική δυναμική στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνοντας ωστόσο την ανάγκη αντιμετώπισης του χάσματος δεξιοτήτων και της κανονιστικής επιβάρυνσης.

Η AWS συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, με επόμενη κίνηση την ενεργοποίηση της υπηρεσίας AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025, που θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις προμήθειας πράσινης ενέργειας ισχύος 657 MW, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Η μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», που εκπονήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της AWS, βασίστηκε σε έρευνες μεταξύ 1.000 επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών, αποτυπώνοντας τη ραγδαία ψηφιακή ωρίμανση της χώρας και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

