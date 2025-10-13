ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: «Χαρτογραφεί» το κυκλοφοριακό της Πάτρας και προτείνει ρεαλιστικές λύσεις

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας τον ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάλυση και διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην Πάτρα. Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στον σχεδιασμό ρεαλιστικών, εφαρμόσιμων και τεχνολογικά τεκμηριωμένων πολιτικών, που θα αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο σύνθετα και διαχρονικά προβλήματα της πόλης.

Αναγνωρίζοντας ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης επιβαρύνουν καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών και την τοπική οικονομία, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη σύσταση Εξαμελούς Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προτάσεων Βελτίωσης στον Δήμο Πατρέων».

Η νέα αυτή παρέμβαση, όπως τονίζεται, στοχεύει στην τεκμηριωμένη κατανόηση της σημερινής κυκλοφορίας, μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, χωρική ανάλυση και αξιολόγηση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο μέλλον.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, και τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας του έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, ενώ η τελική παραλαβή του έργου θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Δύο φάσεις εργασίας

Η μελέτη θα αναπτυχθεί σε δύο κύριες φάσεις:

Α’ Φάση: Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου συλλογής δεδομένων για την αποτύπωση χρόνων μετακίνησης μεταξύ συγκεκριμένων σημείων της πόλης.

Συλλογή στοιχείων σε ώρες αιχμής και μη αιχμής, για τουλάχιστον δύο μήνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα της κυκλοφοριακής κυκλικότητας.

Ανάλυση δεδομένων και εντοπισμός κρίσιμων σημείων συμφόρησης, με παραγωγή θεματικών χαρτών και δεικτών καθυστέρησης και ταχύτητας.

Η φάση αυτή θα αποτυπωθεί σε ενδιάμεση τεχνική έκθεση, που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές προτάσεις.

Β’ Φάση: Διαμόρφωση Προτάσεων και Πολιτικών Βελτίωσης

Ανασκόπηση καλών πρακτικών από πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Προσαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών στις τοπικές ανάγκες της Πάτρας.

Διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών, όπως:

οργάνωση των δημόσιων χώρων στάθμευσης,

εφαρμογή ευέλικτων τιμολογιακών πολιτικών,

προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (ΜΜΜ, ποδήλατο, περπάτημα),

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον έλεγχο και την ενημέρωση των οδηγών.

Η τελική έκθεση θα συγκεντρώσει όλα τα ευρήματα, τις αναλύσεις και τις προτάσεις, παρέχοντας τεχνικό υπόβαθρο για μελλοντικά έργα, δράσεις και χρηματοδοτήσεις.

Δήλωση του Βαγγέλη Καραχάλιου

«Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, πιστό στον ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Πάτρας», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος.

«Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογική ανάλυση και καλές πρακτικές, στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο βελτίωσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιωσιμότητα της πόλης. Παράλληλα, η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους φορείς, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις με γνώμονα τη βιώσιμη κινητικότητα και την ποιότητα ζωής».

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας επιχειρεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ανασχεδιασμό της αστικής κινητικότητας της Πάτρας, θέτοντας τις βάσεις για μια πόλη πιο προσβάσιμη, λειτουργική και ανθρώπινη.

