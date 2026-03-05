«Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο πιστοληπτικής αξιολόγησης των ενοικιαστών, ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών», σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2026, με στόχο να περιορίσει τα φαινόμενα απλήρωτων ενοικίων και να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι το Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, ένας δείκτης που θα συνοψίζει την οικονομική συνέπεια ενός υποψήφιου μισθωτή. Το πιστοποιητικό θα ενσωματωθεί στο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και θα συνδεθεί με το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα με την έναρξη, λύση ή λήξη κάθε μίσθωσης.

Τα δεδομένα θα αντλούνται κυρίως από την ΑΑΔΕ και θα αφορούν:

Καθυστερήσεις ή συστηματικές αθετήσεις πληρωμών ενοικίων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από δηλωμένες μισθώσεις

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για απλήρωτα ενοίκια

Δεν θα εμφανίζονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, αλλά ένας συνολικός δείκτης αξιοπιστίας. Η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά με τη ρητή συναίνεση του ενοικιαστή, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Για τους ιδιοκτήτες

Ένα θετικό πιστοποιητικό θα δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για την ενοικίαση, μειώνοντας τον κίνδυνο κακοπληρωτών. Σε ουδέτερη ή αρνητική ένδειξη, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να ζητήσει επιπλέον εγγυήσεις (π.χ. ενοίκια προκαταβολής, εγγυητή, υψηλότερο ενοίκιο). Η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει το μέτρο, θεωρώντας ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα αυξήσει την προσφορά μακροχρόνιων μισθώσεων.

Για τους ενοικιαστές

Οι συνεπείς μισθωτές θα αποκτούν ένα «πιστοποιητικό καλής φήμης» που θα διευκολύνει την εύρεση στέγης. Ωστόσο, όσοι έχουν ιστορικό καθυστερήσεων ή δικαστικών αποφάσεων κινδυνεύουν να αποκλειστούν ή να αντιμετωπίσουν δυσμενέστερους όρους. Κοινωνικές οργανώσεις και σωματεία ενοικιαστών εκφράζουν ανησυχία ότι το σύστημα μπορεί να επιδεινώσει τη στεγαστική κρίση για ευάλωτες ομάδες (άνεργοι, χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι), ενισχύοντας περαιτέρω τη διαπραγματευτική υπεροχή των ιδιοκτητών σε μια αγορά με ήδη υψηλά ενοίκια.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για κακοπληρωτές και θα βοηθήσει να επιστρέψουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Η ενεργοποίηση αναμένεται μέσα στο 2026, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμα και για καλοκαιρινή έναρξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



