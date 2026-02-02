Τελάλισσα, Τζίτζικας, μουσικό άρμα και σοκολάτες στην 3η καρναβαλική παρέλαση της «Μέριμνας»

Μετά τη συμμετοχή του στην παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο, το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών ατόμων με νοητική στέρηση «Η Μέριμνα», δηλώνει για μια ακόμη φορά δυναμικά καρναβαλικά «παρών» με την 3η Καρναβαλική Παρέλαση που οργανώνει στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 10.30 στο προαύλιο του Κέντρου (Άλσος Γηροκομειού).

Τα προηγούμενα δύο χρόνια συμμετείχαν στην παρέλαση της «Μέριμνας» Δομές Ατόμων με Αναπηρία, από την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και Αττικής, δημιουργώντας κλίμα συμπεριληπτικότητας και χαράς! Έτσι και φέτος, αναμένονται πολλοί προσκεκλημένοι από την Περιφέρειά μας.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με ευαισθησία στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και στην παρέλαση θα συμμετάσχουν η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρία Αγουρίδη και η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, o «Τζίτζικας» ενσαρκωμένος από την «ξυλοπόδαρη» Μαρία Βάρσου των X-Saltibagos διαμορφώνοντας την απαραίτητη καρναβαλική ατμόσφαιρα, ενώ στον χώρο της Μέριμνας θα βρίσκεται το Μουσικό Άρμα με πολλή καρναβαλική μουσική. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθούν σοκολάτες.

