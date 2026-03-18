Τελευταίες παραστάσεις για την παραγωγή «Να είμαστε και Κάπου άνθρωποι»

Οι παραστάσεις θα γίνουν το τριήμερο 20-22 Μαρτίου στο θέατρο Μηχανουργείο

18 Μαρ. 2026 17:35
Τρεις τελευταίες παραστάσεις ετοιμαστεί να δώσει η Θεατρική ομάδα  «Υποκριτές», για το έργο «Να είμαστε και Κάπου Άνθρωποι» στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα) που έχει κάνει πολλά sold-out το προηγούμενο διάστημα αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Οι παραστάσεις θα γίνουν το τριήμερο 20-22 Μαρτίου και όσοι επιθυμούν να κλείσουν θέση θα να το κάνουν άμεσα γιατί ήδη πολλές θέσεις έχουν δεσμευτεί.

 

Κρατήσεις εισιτηρίων – Τ.: 6906 558899

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Γιάννης Μεσσήνης

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Ειρήνη Γαλιατσάτου

Σταύρος Σολακάκης

Σίσσυ Ζαπάντη

Γιάννης Καραγιάννης

Δημήτρης Γεωργόπουλος

Γιώργος Νταλιάνης

Αθηνά Παπαργύρη

Μιλτιάδης Παπλάς.

Yπόθεση έργου

Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε… ΠΑΣΟΚ! Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε. Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα… και ένα παιδί… το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο! Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο.

Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλειάς της και μαζί φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της…

Ο γιος αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του τη…σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πώς και πως, αγωνιούν επίσης.

Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία απροσκάλεστα άτομα, με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία.

Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν….καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που… «Τι θα πει το χωριό;».

Το καρέ συμπληρώνει η… κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωσή τους είναι η «υπηρέτρια…

 

