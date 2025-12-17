Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα
Η κηδεία του ηθοποιού θα τελεστεί στις 13:30 στο αποτεφρωτήριο
Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου η τελετή αποχαιρετισμού για τον ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ.
Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης, όπου αναφέρει ότι φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετίσουν τον αγαπημένο ηθοποιό στις 13:30, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής οικογένειας.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια.
