Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα

Η κηδεία του ηθοποιού θα τελεστεί στις 13:30 στο αποτεφρωτήριο

17 Δεκ. 2025 21:57
17 Δεκ. 2025 21:57
Pelop News

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου η τελετή αποχαιρετισμού για τον ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης, όπου αναφέρει ότι φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετίσουν τον αγαπημένο ηθοποιό στις 13:30, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής οικογένειας.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια.

 

