Telegram: Ρωσικό δικαστήριο της επέβαλε πρόστιμο ύψους 11 εκατομμυρίων ρουβλιών!

11 Φεβ. 2026 13:12
Pelop News

Στη Ρωσία δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ύψους 11 εκατομμυρίων ρουβλιών (περίπου 120.000 ευρώ) στο Telegram για την άρνηση της πλατφόρμας να αφαιρέσει περιεχόμενο που σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές είναι εξτρεμιστικού χαρακτήρα, μετέδωσε το RIA Novosti.

Χθες η κρατική υπηρεσία παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών (Roskomnadzor) ανακοίνωσε την επιβολή «σταδιακών περιορισμών» στην πλατφόρμα Telegram με την δικαιολογία της «παραβίασης» της ρωσικής νομοθεσίας, καθώς οι ρωσικές αρχές κατηγορούν την εφαρμογή ότι δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα ώστε να εμποδίσει την χρησιμοποίησή της «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, που δημιουργήθηκε από τον Πάβελ Ντούροφ, διπλής ρωσικής και γαλλικής υπηκοότητας, είναι μία από τις δημοφιλέστερες στην Ρωσία πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, μαζί με το Whatsapp, η λειτουργία του οποίου είναι σχεδόν καθολικά μπλοκαρισμένη στην Ρωσία από τον Ιανουάριο με την ίδια δικαιολογία.

«Ο ρωσικός νόμος συνεχίζει να μην εφαρμόζεται (…), κανένα πραγματικό μέτρο δεν εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και την χρησιμοποίηση της πλατφόρμας για εγκληματικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς», ανακοίνωσε η Roskomnadzor, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Για τον λόγο αυτόν η Roskomnadzor θα συνεχίσει να επιβάλλει σταδιακούς περιορισμούς (κατά του Telegram) ώστε να επιτύχει την συμμόρφωση με την ρωσική νομοθεσία και να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ρωσία απαγόρευσε στους χρήστες να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Telegram, όπως και μέσω του Whatsapp, ιδιοκτησίας της Meta, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης καταστολής που έχει ποτέ εφαρμοσθεί κατά των κοινωνικών δικτύων που ανήκουν σε ξένους.

Η αισχροκέρδεια μέσω των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων είναι πολύ συχνή στην Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές κατηγορούν επίσης τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι στρατολογούν μέσω των εφαρμογών Ρώσους για να τους χρησιμοποιήσουν σε ενέργειες σαμποτάζ στην Ρωσία έναντι αμοιβής.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα περιστολής της ελευθερίας της έκφρασης στο Ιντερνετ, έναν από τους τελευταίους χώρους όπου επικριτικές φωνές μπορούσαν να εκφρασθούν ελεύθερα.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικύρωσε νόμο που τιμωρεί τις αναζητήσεις περιεχομένου που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατικό» στο Ιντερνετ και απαγορεύει την προώθηση των VPN, συστημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ρωσία για την παράκαμψη της λογοκρισίας.

Από το 2024, η πλατφόρμα YouTube δεν είναι προσβάσιμη στην Ρωσία παρά μόνο μέσω VPN. Και από το 2022, το Facebook και το Instagram της Meta, η οποία έχει χαρακτηρισθεί «εξτρεμιστική» στην Ρωσία, είναι μπλοκαρισμένα.

