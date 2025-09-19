Τελειώνει η διορία για το φοιτητικό επίδομα, μέχρι πότε είναι

Τελειώνει η διορία για το φοιτητικό επίδομα, μέχρι πότε είναι
19 Σεπ. 2025 11:55
Τελειώνει σήμερα το βράδυ η διορία που έχουν οι φοιτητές για να υποβάλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Η προθεσμία λήγει σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας μια δεύτερη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν την αρχική φάση να εξασφαλίσουν το οικονομικό βοήθημα που φτάνει έως και τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
