Τελεσίγραφο στους αγρότες του Βόλου: Να ανοίξει το λιμάνι έως τις 13:00 – Αποκλεισμένο από στεριά και θάλασσα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στο λιμάνι του Βόλου, το οποίο από νωρίς το πρωί έχει αποκλειστεί ταυτόχρονα από στεριά και θάλασσα από αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν τελεσίγραφο έως τις 13:00 για να ανοίξει το λιμάνι, διαφορετικά θα εφαρμοστεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις σε περιπτώσεις παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Αγρότες με πάνω από 50 τρακτέρ από τα μπλόκα των Μικροθηβών, της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν μπλοκάρει τις χερσαίες εισόδους του λιμανιού, ενώ αλιείς της Μαγνησίας έχουν προχωρήσει σε θαλάσσιο αποκλεισμό με τα καΐκια τους, χρησιμοποιώντας ακόμη και καπνογόνα, ενισχύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της κινητοποίησης. Έτσι, το λιμάνι είναι από το πρωί πλήρως αποκλεισμένο από ξηρά και θάλασσα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των πυλών, με την ένταση να παραμένει αυξημένη, ιδιαίτερα στη ζώνη της Μπουρμπουλήθρας, όπου βρίσκονται δεμένα πέντε πλοία. Η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει ότι έχει σαφή εντολή να προστατεύσει τις κρίσιμες λιμενικές υποδομές.

Οι αγρότες από την πλευρά τους δηλώνουν ότι δεν επιδιώκουν σύγκρουση, αλλά απαιτούν σεβασμό στα αιτήματά τους και ζητούν την απομάκρυνση των ΜΑΤ. «Έχουμε μαζί μας πολύ κόσμο και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα», δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος.

Σημαντικός είναι και ο οικονομικός αντίκτυπος του αποκλεισμού, καθώς στο λιμάνι του Βόλου αναμένονταν σήμερα περίπου 120 φορτηγά με σιτάρι από τη Θεσσαλία για εξαγωγή, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα.

Εγκλωβισμένη στο λιμάνι και η Μελίνα Ασλανίδου

Μεταξύ των επιβατών που εγκλωβίστηκαν στο λιμάνι του Βόλου βρίσκονται και η Μελίνα Ασλανίδου με τους μουσικούς της. Το συγκρότημα έφτασε με το «δελφίνι», ωστόσο η αστυνομική απαγόρευση εισόδου και εξόδου, λόγω των μέτρων ασφαλείας, δεν επιτρέπει την αποχώρησή τους. Η παραμονή τους στον χώρο δεν οφείλεται σε αποκλεισμό από τους διαδηλωτές, αλλά στον καθαρά αστυνομικό αποκλεισμό.

Κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις εξελίσσονται και σε άλλα σημεία της χώρας:

Στις Σέρρες, αγρότες παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία βουλευτών για το νομοσχέδιο που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα Χανιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη ημέρα στο αεροδρόμιο, αναμένοντας συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να προετοιμάζει συνάντηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και πακέτο μέτρων για το κόστος παραγωγής, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης πριν από τις γιορτές.

