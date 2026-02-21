Τελετή Λήξης: Όλα οδηγούν στον Μώλο – Η μεγάλη νύχτα που σφραγίζει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

Το μεγάλο φινάλε του Πατρινού Καρναβαλιού κορυφώνεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Καρνάβαλου, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και μια συναυλιακή βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

21 Φεβ. 2026
Pelop News

 

Πατρινοί καρναβαλιστές και επισκέπτες δίνουν το τελευταίο μεγάλο ραντεβού για να αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, και ώρα 21.00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου όπου χιλιάδες

Είναι η ώρα της Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και της καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τους Εθελοντές  θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του θα μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή σε ρυθμό, ένταση, γενική ευφορία και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής. Καλλιτεχνικός σχεδιασμός πυροτεχνημάτων: Παύλος Νάνος.

Η Τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της Τελετής Δημήτρης Μουλίνος με τον δικό του, εξωστρεφή τόνο θα κάνει ένα flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης (Κρυμμένος Θησαυρός, Καρναβαλουπόλεις, Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού, Καρναβάλι Μικρών).

Στην Τελετή Λήξης θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία από την Υπεύθυνη Ελληνικής Νοηματικής  Κωφών & Βαρήκοων Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων μια μοναδική συναυλία με προσκεκλημένο τον δημοφιλή και ιδιαίτερα αγαπημένο Sicario επιφυλάσσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ο Sicario, το πιο μυστηριώδες και εκρηκτικό όνομα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει να κατακτά το κοινό με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Με το ολοκαίνουργιο διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» και τα smash hits «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη μοναδική συνεργασία «PARADISO» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον SNIK, ο Sicario υπέγραψε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.

Μετρώντας πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ο Sicario υπόσχεται μια live εμπειρία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αξέχαστες στιγμές.

Μια μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η νύχτα στον Μώλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί με Dj Party με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο & Σάκη Χρονόπουλο.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Βάρσου

Επιμέλεια κοστουμιών: Μαρία Βασιλάκη

Συμμετέχουν: Acrokuku (Ben Walker, Νίνα Σαββίδη), Fred Clarens Ashcraft, Ιωάννα Γεωργοπούλου, Νικολέτα Γιακουμέλου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Τόνια Μπανιλα και η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη.

