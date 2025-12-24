Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Πώς να πληρώσετε με τον μήνα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, καθώς η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης. Όσοι δεν τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου.

Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται αυτόματα την επιβολή κυρώσεων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από όσους δικαιούνται απαλλαγή, ώστε να μη βρεθούν καταχωρισμένοι ως οφειλέτες. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα άρσης ακινησίας με καταβολή τελών κυκλοφορίας «με τον μήνα».

Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης:

25% προσαύξηση για πληρωμή εντός Ιανουαρίου

50% προσαύξηση για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου

100% προσαύξηση από 1η Μαρτίου και μετά

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους τελών.

Ενδεικτικά, για τέλη ύψους 240 ευρώ:

300 ευρώ αν πληρωθούν τον Ιανουάριο

390 ευρώ αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο

480 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας δικαιούνται:

τα Άτομα με Αναπηρία ,

καθώς και οι γονείς ΑμεΑ, για ένα όχημα ανά οικογένεια.

Ωστόσο, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αυτόματα, ακόμη και αν ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ ή απαλλαγή διοδίων. Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης στην εφορία, διαφορετικά το σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζει κανονικά οφειλή.

Οι δικαιούχοι καλούνται να κινηθούν εγκαίρως, ώστε να αποφύγουν άδικες χρεώσεις και πρόστιμα.

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Πώς λειτουργεί το σύστημα

Μέσω της πλατφόρμας myCAR, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες τους μπορούν να άρουν την ακινησία πληρώνοντας αναλογικά τέλη:

1 μήνας: 1/12 των ετήσιων τελών

2 μήνες: 2/12, κ.ο.κ.

Ο μήνας άρσης λογίζεται ολόκληρος, ανεξαρτήτως της ημέρας που γίνεται η διαδικασία. Η πλατφόρμα ενεργοποιείται κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η άρση ακινησίας γίνεται μία φορά τον χρόνο με αναλογικά τέλη.

Η πληρωμή των αναλογικών τελών προηγείται της άρσης.

Αν λήξει το διάστημα κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί ξανά σε ακινησία, εκτός αν έχουν πληρωθεί τα ετήσια τέλη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ θέτει αυτόματα το όχημα σε ακινησία.

Σε παραβάσεις, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τις 10.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιπτώσεις μεταβίβασης ή εξαγωγής του οχήματος, καθώς τότε οφείλονται τα ετήσια τέλη, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

