Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μόλις το 10% έχει πληρωθεί, κλιμακωτά πρόστιμα και αυστηρή προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου

Μόλις 23 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι πληρωμές των τελών κυκλοφορίας για το 2026 παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με μόλις 700.000 από τους περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους. Τα έσοδα μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 115,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 1/10 των αναμενόμενων 1,2 δισ. ευρώ.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να αναμένεται οποιαδήποτε παράταση, καθώς από το 2026 αλλάζουν τα δεδομένα. Για πρώτη φορά, το πρόστιμο για καθυστερημένες πληρωμές γίνεται κλιμακωτό: 25% εάν εξοφληθεί εντός Ιανουαρίου, 50% εντός Φεβρουαρίου και 100% από την 1η Μαρτίου.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το παλαιό, όπου κάθε καθυστέρηση επέφερε αυτόματο «πέναλτι» 100%, ακόμη και για μία ημέρα. Στόχος των αλλαγών είναι η έγκαιρη πληρωμή και η μείωση της ταλαιπωρίας, χωρίς να τιμωρούνται υπερβολικά οι μικρές καθυστερήσεις.

Προηγούμενα χρόνια, οι συνεχείς παρατάσεις είχαν γίνει πρακτική που προκαλούσε σύγχυση: κάποιοι επαναπαύονταν και αργούσαν να πληρώσουν, ενώ οι συνεπείς ιδιοκτήτες αισθάνονταν αδικημένοι. Από φέτος, η προθεσμία έχει οριστεί με νόμο, ενώ τα πρόστιμα επιβάλλονται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων κάθε έξι μήνες.

Το νέο πλαίσιο προσφέρει επίσης ψηφιακές διευκολύνσεις και δυνατότητα δήλωσης ακινησίας του οχήματος, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις πιθανές αδικίες. Παράλληλα, η 1η Μαρτίου παραμένει κρίσιμη ημερομηνία, καθώς από τότε το πρόστιμο φτάνει το 100%, καθιστώντας απαραίτητη την έγκαιρη οικονομική προετοιμασία για όσους δεν έχουν πληρώσει έγκαιρα.

Πηγή: protothema

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



