Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μόλις το 10% έχει πληρωθεί, κλιμακωτά πρόστιμα και αυστηρή προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου

Μόλις 700.000 ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, ενώ το νέο σύστημα προστίμων αντικαθιστά το ενιαίο «πέναλτι» 100% και καταργεί τις παρατάσεις.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μόλις το 10% έχει πληρωθεί, κλιμακωτά πρόστιμα και αυστηρή προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου
08 Δεκ. 2025 10:57
Pelop News

Μόλις 23 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι πληρωμές των τελών κυκλοφορίας για το 2026 παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με μόλις 700.000 από τους περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους. Τα έσοδα μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 115,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 1/10 των αναμενόμενων 1,2 δισ. ευρώ.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να αναμένεται οποιαδήποτε παράταση, καθώς από το 2026 αλλάζουν τα δεδομένα. Για πρώτη φορά, το πρόστιμο για καθυστερημένες πληρωμές γίνεται κλιμακωτό: 25% εάν εξοφληθεί εντός Ιανουαρίου, 50% εντός Φεβρουαρίου και 100% από την 1η Μαρτίου.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το παλαιό, όπου κάθε καθυστέρηση επέφερε αυτόματο «πέναλτι» 100%, ακόμη και για μία ημέρα. Στόχος των αλλαγών είναι η έγκαιρη πληρωμή και η μείωση της ταλαιπωρίας, χωρίς να τιμωρούνται υπερβολικά οι μικρές καθυστερήσεις.

Προηγούμενα χρόνια, οι συνεχείς παρατάσεις είχαν γίνει πρακτική που προκαλούσε σύγχυση: κάποιοι επαναπαύονταν και αργούσαν να πληρώσουν, ενώ οι συνεπείς ιδιοκτήτες αισθάνονταν αδικημένοι. Από φέτος, η προθεσμία έχει οριστεί με νόμο, ενώ τα πρόστιμα επιβάλλονται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων κάθε έξι μήνες.

Το νέο πλαίσιο προσφέρει επίσης ψηφιακές διευκολύνσεις και δυνατότητα δήλωσης ακινησίας του οχήματος, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις πιθανές αδικίες. Παράλληλα, η 1η Μαρτίου παραμένει κρίσιμη ημερομηνία, καθώς από τότε το πρόστιμο φτάνει το 100%, καθιστώντας απαραίτητη την έγκαιρη οικονομική προετοιμασία για όσους δεν έχουν πληρώσει έγκαιρα.

Πηγή: protothema

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ