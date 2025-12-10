Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, τι να προσέξετε
Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.
Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και η αντίστροφη μέτρηση για την εξόφλησή τους, έχει ξεκινήσει.
Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.
Το πρόστιμο ισούται:
-με 25 τοις εκατό επί των τελών εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο
-με 50 τοις εκατό εάν γίνει τον Φεβρουάριο
-με 100 τοις εκατό εάν γίνει από 1η Μαρτίου και έπειτα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News