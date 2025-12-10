Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, τι να προσέξετε

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και η αντίστροφη μέτρηση για την εξόφλησή τους, έχει ξεκινήσει.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.

Το πρόστιμο ισούται:

-με 25 τοις εκατό επί των τελών εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο

-με 50 τοις εκατό εάν γίνει τον Φεβρουάριο

-με 100 τοις εκατό εάν γίνει από 1η Μαρτίου και έπειτα.

