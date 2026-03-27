Τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα: Πώς θα γίνεται η άρση ακινησίας μέσω myCAR

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου χιλιάδες οδηγοί θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ψηφιακή άρση ακινησίας του οχήματός τους, πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας μόνο για το διάστημα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν.

Πρόκειται για τη διαδικασία που ενεργοποιείται κάθε χρόνο λίγο πριν από το Πάσχα και αφορά πάνω από 120.000 ιδιοκτήτες που έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά. Για έναν μήνα αντιστοιχεί το 1/12 των ετήσιων τελών, για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι για όχημα με ετήσια τέλη 300 ευρώ, ο ιδιοκτήτης πληρώνει 25 ευρώ για έναν μήνα, ενώ για τέσσερις μήνες το ποσό φτάνει τα 100 ευρώ. Αν τα τέλη είναι 500 ευρώ, οι τρεις μήνες κοστίζουν 125 ευρώ, ενώ για όχημα με τέλη 900 ευρώ, το κόστος για έξι μήνες διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν η άρση ακινησίας αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 των ετήσιων τελών.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ενότητα myCAR. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία και δηλώνει για πόσους μήνες επιθυμεί να το θέσει ξανά σε κυκλοφορία. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο και, εφόσον αυτό ισχύει, η αίτηση προχωρά. Στη συνέχεια καταβάλλονται τα αναλογικά τέλη και ολοκληρώνεται η άρση.

Μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να επιστρέψει σε καθεστώς ακινησίας. Αν παραμείνει σε κυκλοφορία χωρίς να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό, ενεργοποιούνται αυτόματα τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία είναι πολλαπλάσια των τελών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσικλετών

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μπορούν από την 1η Απριλίου κάθε έτους να άρουν μία φορά την ακινησία του οχήματος μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καταβάλλοντας αναλογικά τα δωδεκατημόρια των τελών που αντιστοιχούν στους μήνες κυκλοφορίας μέχρι το τέλος του έτους. Η πληρωμή πρέπει να προηγείται της άρσης, ενώ διάστημα μικρότερο του μήνα υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα τίθεται αυτόματα σε ακινησία από την ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή έχει στόχο να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες και να μειώσει τον κίνδυνο επιβολής προστίμων σε όσους ξεχάσουν να επαναφέρουν το όχημα σε ακινησία.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους κληρονόμους. Αυτοί ευθύνονται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος του ιδιοκτήτη, αφαιρουμένου του ποσού που ενδεχομένως έχει ήδη καταβληθεί. Για το επόμενο έτος οφείλονται και πρόστιμα, ενώ οι ίδιοι πρέπει να προχωρήσουν εκ νέου σε δήλωση ακινησίας, δηλώνοντας και τη διεύθυνση όπου βρίσκεται το όχημα. Το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ δεν επιβάλλεται για το έτος του θανάτου και το αμέσως επόμενο.

Σε περιπτώσεις άρσης αναγκαστικής ακινησίας μέσα στο ίδιο έτος, ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταβάλει αναλογικά τέλη για τους μήνες που απομένουν έως το τέλος του έτους, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της αναγκαστικής ακινησίας. Αν τα τέλη δεν πληρωθούν έγκαιρα, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αν, κατά το διάστημα που ισχύει η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα μεταβιβαστεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, τότε οφείλονται τα ολόκληρα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, αναλογικά τέλη που καταβλήθηκαν χωρίς να ολοκληρωθεί τελικά η άρση μέσα στο ίδιο έτος δεν επιστρέφονται.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η άρση ψηφιακής ακινησίας δεν μπορεί να γίνει μονομερώς. Όλοι οι συνιδιοκτήτες πρέπει να ενημερωθούν και να συμφωνήσουν, είτε μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης είτε μέσω e-mail, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί.

Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους στη ΔΟΥ ή στην αρμόδια υπηρεσία φορολογικής εξυπηρέτησης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία, να καταθέσουν το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, εφόσον έχουν πληρώσει τα αναλογούντα τέλη και διαθέτουν ενεργή ασφάλιση.

Η ψηφιακή άρση ακινησίας αφορά αποκλειστικά οχήματα που έχουν τεθεί σε ψηφιακή ακινησία και όχι εκείνα για τα οποία έχει γίνει κατάθεση πινακίδων με φυσική παρουσία στην εφορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



