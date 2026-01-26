Τελική έγκριση από την ΕΕ για απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027 – Αντιδράσεις από Ουγγαρία και Σλοβακία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την τελική τους έγκριση στο σχέδιο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετατροπή του σε δεσμευτικό ευρωπαϊκό νόμο. Πρόκειται για ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα της ΕΕ στη στρατηγική απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Το μέτρο εγκρίθηκε από τους υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία να ψηφίζουν κατά, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις. Η Βουδαπέστη μάλιστα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και τις επιπτώσεις της απόφασης.

Για να ξεπεραστεί η αντίσταση των δύο χωρών, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες και διατηρούν στενές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα, απαιτήθηκε ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών-μελών. Η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση της Ένωσης να προχωρήσει σε πλήρη ενεργειακή αναδιάρθρωση, ακόμη και με κόστος εσωτερικών εντάσεων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το τέλος του 2026, ενώ οι εισαγωγές μέσω αγωγών θα σταματήσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Προβλέπεται ωστόσο η δυνατότητα μικρής παράτασης έως την 1η Νοεμβρίου 2027, σε περίπτωση που κάποια χώρα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες από εναλλακτικές πηγές ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια βαθιά μεταστροφή στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, καθώς πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία η Ρωσία κάλυπτε πάνω από το 40% των αναγκών της Ένωσης σε φυσικό αέριο. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια και ανήλθε περίπου στο 13% το 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία.

Η απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών θεωρείται κομβικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και για τη γεωπολιτική στρατηγική της, καθώς ενισχύει την προσπάθεια απεξάρτησης από τη ρωσική επιρροή και επιταχύνει τη μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές και υποδομές ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



