Τέλος από την ΕΛΑΣ για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Αποτάχθηκαν και επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή των Ελλήνων και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ομόφωνη και προβλέπει την οριστική αποπομπή και των δύο από το Σώμα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση.

Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στη Βουλή, είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, ενώ η 35χρονη σύζυγός του δεν παρέστη στη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου την Παρασκευή (10 Οκτωβρίου 2025). Και οι δύο εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αρνείται επανειλημμένα τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας που να επιβεβαιώνει όσα ισχυρίζεται η 35χρονη σύζυγός του», η οποία τον έχει καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ολοκλήρωσε πλέον τη διαδικασία πειθαρχικής αποπομπής των δύο αστυνομικών από τις τάξεις της.

