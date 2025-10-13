Τέλος από την ΕΛΑΣ για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους
Την οριστική αποπομπή από το Σώμα αποφάσισε το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ. για το ζευγάρι αστυνομικών που κατηγορείται για τον βιασμό των ανήλικων παιδιών του. Ο άνδρας υπηρετούσε στη Βουλή και παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης.
Αποτάχθηκαν και επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή των Ελλήνων και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό των ανήλικων παιδιών τους.
Η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ομόφωνη και προβλέπει την οριστική αποπομπή και των δύο από το Σώμα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση.
Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στη Βουλή, είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, ενώ η 35χρονη σύζυγός του δεν παρέστη στη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου την Παρασκευή (10 Οκτωβρίου 2025). Και οι δύο εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.
Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αρνείται επανειλημμένα τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας που να επιβεβαιώνει όσα ισχυρίζεται η 35χρονη σύζυγός του», η οποία τον έχει καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.
Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ολοκλήρωσε πλέον τη διαδικασία πειθαρχικής αποπομπής των δύο αστυνομικών από τις τάξεις της.
