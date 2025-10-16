Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Με ένα σημαντικό βήμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη μεταφορά της διαχείρισης του τροχαίου υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στη νεοσύστατη εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.». Η απόφαση, υπογεγραμμένη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από τις 9 Οκτωβρίου.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που επί σχεδόν 20 χρόνια είχε την αποκλειστική ευθύνη για μηχανές, βαγόνια και λοιπά σιδηροδρομικά οχήματα, παραδίδει τη σκυτάλη σε έναν ενιαίο φορέα, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, τεχνική επάρκεια και κεντρικό συντονισμό. Η νέα δομή φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν τον κλάδο.

Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

