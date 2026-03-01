Τέλος εποχής στο Ιράν: Η βαριά κληρονομιά του Αλί Χαμενεΐ

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ σε ηλικία 86 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο άνθρωπος που καθόρισε όσο κανείς άλλος τη σύγχρονη πορεία της χώρας αφήνει πίσω του ένα κράτος θεσμικά εδραιωμένο, αλλά πολιτικά και κοινωνικά βαθιά διχασμένο.

Από το 1989, όταν διαδέχθηκε τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο Χαμενεΐ επιχείρησε να μετατρέψει το επαναστατικό όραμα του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ένα σταθερό, συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας. Όπως σημειώνει το Associated Press, κατέληξε να κυβερνήσει περισσότερο από τον ίδιο τον Χομεϊνί, εδραιώνοντας την επιρροή του σε όλους τους κρίσιμους θεσμούς.

Η ενίσχυση της Επαναστατικής Φρουράς

Κεντρικός πυλώνας της εξουσίας του υπήρξε η Επαναστατική Φρουρά. Υπό την ηγεσία του, η Φρουρά μετατράπηκε σε στρατιωτικό και οικονομικό κολοσσό, με καθοριστικό ρόλο στο βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας και ευρύτατη παρουσία σε βασικούς τομείς της ιρανικής οικονομίας.

Ο Χαμενεΐ δημιούργησε ένα πλέγμα σιιτικών κληρικών, διορισμένων αξιωματούχων και θεσμικών μηχανισμών που του επέτρεπε να λειτουργεί ως ο τελικός κριτής κάθε πολιτικής απόφασης. Μέσω αυτού του συστήματος, περιόρισε επανειλημμένα την επιρροή εκλεγμένων κυβερνήσεων, ενισχύοντας τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του καθεστώτος.

Διαμαρτυρίες και αιματηρή καταστολή

Ωστόσο, οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις εντάθηκαν. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η πολιτική καταστολή οδήγησαν σε αλλεπάλληλα κύματα διαδηλώσεων.

Η οργή κορυφώθηκε το 2022 με τον θάνατο της Mahsa Amini, που συνελήφθη επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της. Οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν αμφισβήτησαν ανοιχτά τους κοινωνικούς περιορισμούς και τη θεοκρατική διακυβέρνηση.

Στις αρχές του 2026, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά του ανώτατου ηγέτη. Η απάντηση υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, με δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών, σε μία από τις πιο αιματηρές καταστολές των τελευταίων δεκαετιών.

Περιφερειακές συγκρούσεις και γεωπολιτική πίεση

Η περίοδος της ηγεσίας του σημαδεύτηκε και από μεγάλες περιφερειακές αναταράξεις. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε δραματικά.

Το 2024, Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν άμεσες επιθέσεις για πρώτη φορά, ενώ το 2025 το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυραύλους και drones, σε έναν κύκλο αντιπαράθεσης που αποδυνάμωσε τον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης».

Από τη Μασάντ στην κορυφή της εξουσίας

Γεννημένος στη θρησκευτική πόλη Μασάντ, ο Χαμενεΐ σπούδασε θεολογία στην ιερή πόλη Κομ υπό τον Χομεϊνί. Συμμετείχε ενεργά στο επαναστατικό κίνημα κατά του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί και φυλακίστηκε επανειλημμένα.

Το 1981 εξελέγη πρόεδρος της χώρας και την ίδια χρονιά επέζησε βομβιστικής επίθεσης που του άφησε μόνιμη παράλυση στο ένα χέρι. Παρά τις αμφιβολίες για τα θρησκευτικά του διαπιστευτήρια, ανήλθε στο αξίωμα του Ανώτατου Ηγέτη μετά τον θάνατο του Χομεϊνί και σταδιακά εδραίωσε την κυριαρχία του.

Το μέλλον της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Τον διάδοχό του θα επιλέξει η Συνέλευση των Ειδικών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής υποψήφιος που να συγκεντρώνει καθολική αποδοχή.

Το μέλλον της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει αβέβαιο. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο ρόλος της Επαναστατικής Φρουράς θα είναι καθοριστικός στην επόμενη ημέρα, ιδιαίτερα σε μια κοινωνία όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Η εποχή Χαμενεΐ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Ιράν. Το αν η επόμενη φάση θα οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις ή σε περαιτέρω σκλήρυνση του καθεστώτος, θα κριθεί το επόμενο διάστημα.

