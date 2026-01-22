Τέλος η Αννα Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα», οι δηλώσεις Στάθη

«Καλημέρα Ελλάδα» σήμερα Πέμπτη 22/01/2026, είπε μόνος του Παναγιώτης Στάθης, αφού ο ΑΝΤ1 «έκοψε» τη συμπαρουστρία της εκπομπής, Αννα Λιβαθυνού.

Κατά την έναρξη της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα η Άννα Λιβαθυνού δεν θα είναι πια μαζί του, ευχαριστώντας την για τη συνεργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ανέφερε στο κοινό: «Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτη πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



