Τέλος η αντιπαράθεσή για Τραμπ και Μασκ

Δημόσιες αντιπαραθέσεις τέλος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ. Μετά από ένα καλοκαίρι έντονων λεκτικών συγκρούσεων, φαίνεται πως οι σχέσεις τους αναθερμάνθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (27.10.2025) στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Μασκ, λέγοντας ότι οι δύο έχουν μιλήσει «περιστασιακά» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του Politico εν πτήσει με το Air Force One για την Ιαπωνία. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι θα μου αρέσει πάντα».

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα το προηγούμενο διάστημα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X δήλωσε ότι ενδέχεται να υποστηρίξει υποψηφίους που θα αντιταχθούν στους Ρεπουμπλικάνους και ακόμη και να σχηματίσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «America Party».

Ο Τραμπ προειδοποίησε τότε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε σε αυτό.

Ενδεικτικό της αλλαγής στάσης του Τραμπ, είναι ότι το καλοκαίρι, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι «δεν σκέφτεται» τον Έλον Μασκ ενώ μία δημοσιογράφος του CNN που συνομίλησε με τον Τραμπ επεσήμανε ότι της εκμυστηρεύθηκε πως «αυτός ο καημένος άνθρωπος έχει πρόβλημα», αναφερόμενος στον Μασκ.

