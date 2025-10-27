Τέλος η αντιπαράθεσή για Τραμπ και Μασκ

Ενδεικτικό της αλλαγής στάσης του Τραμπ, είναι ότι το καλοκαίρι, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι «δεν σκέφτεται» τον Έλον Μασκ

Τέλος η αντιπαράθεσή για Τραμπ και Μασκ
27 Οκτ. 2025 16:08
Pelop News

Δημόσιες αντιπαραθέσεις τέλος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ. Μετά από ένα καλοκαίρι έντονων λεκτικών συγκρούσεων, φαίνεται πως οι σχέσεις τους αναθερμάνθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (27.10.2025) στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Μασκ, λέγοντας ότι οι δύο έχουν μιλήσει «περιστασιακά» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του Politico εν πτήσει με το Air Force One για την Ιαπωνία. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι θα μου αρέσει πάντα».

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα το προηγούμενο διάστημα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X δήλωσε ότι ενδέχεται να υποστηρίξει υποψηφίους που θα αντιταχθούν στους Ρεπουμπλικάνους και ακόμη και να σχηματίσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «America Party».

Ο Τραμπ προειδοποίησε τότε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε σε αυτό.

Ενδεικτικό της αλλαγής στάσης του Τραμπ, είναι ότι το καλοκαίρι, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι «δεν σκέφτεται» τον Έλον Μασκ ενώ μία δημοσιογράφος του CNN που συνομίλησε με τον Τραμπ επεσήμανε ότι της εκμυστηρεύθηκε πως «αυτός ο καημένος άνθρωπος έχει πρόβλημα», αναφερόμενος στον Μασκ.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
19:18 Γαλάτσι: Μεγάλη ανησυχία, αυτός είναι ο 29χρονος που εξαφανίστηκε
19:12 Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!
19:05 «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη
18:53 «Την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», μαρτυρίες σοκ για την 40χρονη στο Κορωπί
18:42 Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
18:33 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος
18:25 Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter
18:15 Η διαρροή 180 εκατ. κωδικών πρόσβασης χρηστών της Gmail, πως θα ανακαλύψετε εάν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας
18:05 «Καμπανάκι» του ΔΝΤ για το χρέος των ΗΠΑ-Ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα
18:03 Ο λαϊκισμός επιβάλλει καθημερινά τη δημόσια συζήτηση!
17:57 Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
17:56 Στην Άγκυρα ο Στάρμερ, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν
17:52 Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο
17:47 Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο
17:45 Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;
17:37 Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της
17:35 «Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», μεγάλη ανησυχία για βεντέτα στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ