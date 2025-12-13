Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή διώξεων και voucher για όσους κινδυνεύουν – Ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες και νοικοκυριά

Δύο νέα εργαλεία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πραγματικό «νέο ξεκίνημα» σε όσους βρέθηκαν σε αδιέξοδο λόγω χρεών, αλλά και για έγκαιρη υποστήριξη όσων κινδυνεύουν να «εκτροχιαστούν» οικονομικά. Οι σχετικές διατάξεις ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για τα Ιδρύματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομιές, που ψηφίστηκε από τη Βουλή και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

1. Πλήρης απαλλαγή από ποινικές διώξεις σε περίπτωση πτώχευσης

Η πιο ουσιαστική τομή του νέου πλαισίου βρίσκεται στη ριζική αλλαγή μεταχείρισης των υπερχρεωμένων πολιτών και επαγγελματιών που καταφεύγουν στη λύση της πτώχευσης. Με το νέο άρθρο 198Α του ν. 4738/2020, οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία παύουν αυτομάτως από τη στιγμή που δημοσιεύεται η δικαστική απόφαση πτώχευσης ή όταν καταχωρείται ο οφειλέτης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Η προστασία αφορά τόσο τα αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο όσο και τις καθυστερημένες εισφορές προς ΕΦΚΑ και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Η καινοτομία όμως δεν σταματά εκεί: όταν ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία πτώχευσης και απαλλαγεί πλήρως από τα χρέη του —συνήθως σε διάστημα ενός έως τριών ετών— τότε το αξιόποινο εξαλείφεται οριστικά και η πράξη διαγράφεται από το ποινικό μητρώο.

Όπως τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «το κράτος επιλέγει να μην ποινικοποιεί την οικονομική δυσκολία», δίνοντας πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε επαγγελματίες και πολίτες που λύγισαν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

2. Πρόγραμμα voucher για πρόληψη της υπερχρέωσης

Το δεύτερο μεγάλο μέτρο, που εισάγεται με το άρθρο 177, αφορά τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού έγκαιρης παρέμβασης για επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημάδια οικονομικής ασφυξίας. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, επαγγελματίες που βρίσκονται σε κίνδυνο θα μπορούν να λάβουν κρατικό voucher, το οποίο καλύπτει το κόστος εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στον «Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης», που θα αναλύει οικονομικά δεδομένα και θα εντοπίζει εγκαίρως τα πρώτα δείγματα αφερεγγυότητας. Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού, ο επαγγελματίας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να λάβει την επιταγή και να συνεργαστεί με πιστοποιημένους ειδικούς.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι η ολιστική προσέγγιση: η στήριξη δεν περιορίζεται σε οικονομικές και νομικές συμβουλές, αλλά περιλαμβάνει —για πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου κρατική παρέμβαση— δωρεάν ψυχολογική ενδυνάμωση, coaching και mentoring για επαγγελματίες που βιώνουν την υπερχρέωση ως προσωπικό βάρος και όχι μόνο ως οικονομική δυσκολία.

Στόχος είναι να δοθεί όχι μόνο ένα βιώσιμο σχέδιο εξυγίανσης, αλλά και η απαραίτητη ψυχική αντοχή για την υλοποίησή του, στηρίζοντας τον επιχειρηματία ώστε να ανακάμψει και να παραμείνει συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα καθοριστεί λεπτομερώς με κοινή υπουργική απόφαση, ενώ ήδη προχωρά η εκπαίδευση των συμβούλων έγκαιρης προειδοποίησης που θα αναλάβουν τη λειτουργία του.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει και τροποποιήσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες που λαμβάνουν κρατική συνεισφορά για την κύρια κατοικία τους. Με βάση το άρθρο 179, όταν κάποιος ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και υπογράψει νέα σύμβαση ρύθμισης, η προηγούμενη κρατική επιδότηση παύει αυτόματα.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ανά οφειλέτη και προστατεύει από μελλοντικές αναζητήσεις ποσών που δόθηκαν χωρίς να δικαιούνται πλέον οι δικαιούχοι.

