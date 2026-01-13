Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα

Τέλος και επίσημα από τον Προμηθέα ο Πόλι Πόλικαπ ο οποίος τραυματίστηκε πρόσφατα και έτσι δεν θα συνεχίσει στην Πατρινή ομάδα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Πόλι Πόλικαπ. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

