Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών
Με νέο προπονητή θα πάει στα play offs η ομάδα, ύστερα από τις τέσσερις σερί ισοπαλίες
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αρη Πατρών αποτελεί ο Ανδρέας Ανδρούτσος και η ομάδα θα πάει με νέο προπονητή στα play offs.
Πρώτος στη λίστα της διοίκησης για αντικαταστάτης του είναι ο Θανάσης Παπουτσής με τον οποίο θα γίνουν συζητήσεις.
Υπενθυμίζεται πως ο Αρης έχει τέσσερις ισοπαλίες στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά.
