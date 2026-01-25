Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αρη Πατρών αποτελεί ο Ανδρέας Ανδρούτσος και η ομάδα θα πάει με νέο προπονητή στα play offs.

Πρώτος στη λίστα της διοίκησης για αντικαταστάτης του είναι ο Θανάσης Παπουτσής με τον οποίο θα γίνουν συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Αρης έχει τέσσερις ισοπαλίες στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά.

