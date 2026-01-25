Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών

Με νέο προπονητή θα πάει στα play offs η ομάδα, ύστερα από τις τέσσερις σερί ισοπαλίες

Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών
25 Ιαν. 2026 17:32
Pelop News

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αρη Πατρών αποτελεί ο Ανδρέας Ανδρούτσος και η ομάδα θα πάει με νέο προπονητή στα play offs.

Πρώτος στη λίστα της διοίκησης για αντικαταστάτης του είναι ο Θανάσης Παπουτσής με τον οποίο θα γίνουν συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Αρης έχει τέσσερις ισοπαλίες στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:05 Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό
18:59 Ανακοινώσεις από ΕΣΠΕΠ και Αθλο Πατρών για τον Σάββα
18:52 Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια
18:44 ΥΠΕΝ: Νέο «πακέτο» προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
18:35 Θανάσιμη η «βουτιά» του 75χρονου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης
18:27 Το «αντίο» της ΕΟΠΕ στον Σάββα Ιορδανίδη
18:21 Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου
18:11 Συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης στο White Coast Μήλου: Καταγγελίες για «οικολογικό έγκλημα» στον Μύτακα δίπλα στο Σαρακήνικο
18:03 Θεσσαλονίκη «Βουτιά» 75χρονου από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην Τούμπα
17:48 Πάτρα: Πλημμύρισε το κέντρο, «στέγνωσε» η αγορά
17:40 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πλημμύρισε από κόσμο η Πλατεία Ντε Μιράντα για τη 2η Καρναβαλούπολη ΦΩΤΟ
17:32 Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών
17:28 Επιδείνωση του καιρού από σήμερα: Λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια – Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας
17:18 Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, ποια η ατζέντα
17:11 Σοκαριστική πατροκτονία στη Γλυφάδα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.
17:10 Βαριά ήττα, απογοήτευση και αποδοκιμασίες για την Παναχαϊκή
16:54 Ψάχνουν στου Ζωγράφου κορίτσι που έμοιαζε στη Λόρα…
16:40 Σία Κοσιώνη: Εχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο
16:38 Xαμός με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα να τραγουδάει Σαββόπουλο!
16:32 Φαρμάκι έσταξε ο Νίκος Βούτσης για τον Αλέξη Τσίπρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ