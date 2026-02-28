Τέλος οι χειμερινές εκπτώσεις σήμερα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τελευταίες αγορές

Ρολά κατεβάζει σήμερα η χειμερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία διήρκεσε συνολικά 60 ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προχωρήσουν σε αγορές με μειωμένες τιμές σε πλήθος προϊόντων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές εκμεταλλεύονται τις χειμερινές εκπτώσεις, με βασικό στόχο την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται παραδοσιακά σε ένδυση και υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Υποχρεωτική η διπλή αναγραφή τιμής

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις εκπτώσεις όφειλαν να έχουν αναρτημένη σχετική ένδειξη ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή προσφορές. Παράλληλα, σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα η αρχική τιμή και η νέα, μειωμένη τιμή.

Η διπλή αναγραφή δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική υποχρέωση, καθώς επιτρέπει στον καταναλωτή να διαπιστώνει το πραγματικό ποσοστό της έκπτωσης και να συγκρίνει αντικειμενικά τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, αποτρέποντας παραπλανητικές πρακτικές.

Τι ισχύει για STOCK και OUTLET

Αντίστοιχες υποχρεώσεις ισχύουν και για τα καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET. Στις προβλεπόμενες πινακίδες πρέπει να εμφανίζεται διαγραμμένη η παλαιά τιμή πώλησης και δίπλα η νέα, μειωμένη τιμή, με τρόπο που να καθιστά σαφή τη διαφορά για τον καταναλωτή.

Με το πέρας της σημερινής ημέρας, η αγορά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς τιμολόγησης, ενώ οι καταναλωτές που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή των τιμών και στους όρους των προσφορών.

