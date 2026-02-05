Τέλος στη γραφειοκρατία: Οι 4 ρυθμίσεις που αλλάζουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Η κυβέρνηση προωθεί τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα των μεταβιβάσεων ακινήτων, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των συναλλαγών. Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο ευρύτερο νομοσχέδιο για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη, που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Οι νέες διατάξεις ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και Κτηματολογίου, ενώ εισάγουν σημαντικές διευκολύνσεις για κληρονόμους, ιδιοκτήτες και συμβολαιογράφους.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές:

Λειτουργία συμβολαιογράφων ως one-stop shop Οι συμβολαιογράφοι αναβαθμίζονται σε κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης (one-stop shop) για τις μεταβιβάσεις. Πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, θα έχουν πλέον ηλεκτρονική διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ταυτότητα κτιρίου και με την ΑΑΔΕ για έκδοση ενημεροτήτων και απαλλαγές φόρων. Θα υποβάλλουν οι ίδιοι τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, θα εισπράττουν και θα αποδίδουν τα σχετικά ποσά. Όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής τους, θα κατατίθενται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές προς το Δημόσιο και το Κτηματολόγιο. Οι συμβαλλόμενοι θα χρειάζεται να εμφανιστούν μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος Σε περιοχές εντός σχεδίου με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργικό Κτηματολόγιο, δεν θα απαιτείται πλέον η σύνταξη τοπογραφικού από ιδιώτη μηχανικό. Τα απαραίτητα στοιχεία (διάγραμμα, όροι δόμησης, χαρακτηριστικά κτιρίων) θα αντλούνται από το κτηματολογικό φύλλο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Κάλυψη φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης Οι κληρονόμοι που αδυνατούν να καταβάλουν τον φόρο κληρονομιάς θα μπορούν να πωλήσουν το ακίνητο, με τον φόρο να καλύπτεται απευθείας από το τίμημα της πώλησης. Το συμβόλαιο θα συντάσσεται χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής φόρου: ο συμβολαιογράφος θα παρακρατεί το οφειλόμενο ποσό, θα το αποδίδει στο Δημόσιο και θα υποβάλλει ταυτόχρονα τη δήλωση φόρου κληρονομιάς. Ευκολότερη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ Η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να εγκρίνει τη μεταβίβαση ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για φορολογικές οφειλές. Προϋπόθεση είναι η παρακράτηση και απόδοση από τον συμβολαιογράφο ενός ποσοστού του τιμήματος – το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από την ΑΑΔΕ βάσει της οφειλής και του εισπραττόμενου ποσού – ώστε να εξασφαλίζεται μέρος της είσπραξης για το Δημόσιο.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

