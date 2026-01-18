Τέλος στην «προσωπική διαφορά»: Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους

Οι αναπροσαρμογές παύουν να συμψηφίζονται και περνούν απευθείας στην τσέπη των συνταξιούχων

Τέλος στην «προσωπική διαφορά»: Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους
18 Ιαν. 2026 22:11
Pelop News

Σημαντική αλλαγή στο τοπίο των συντάξεων φέρνει η κατάργηση της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, ενός λογιστικού μηχανισμού που για χρόνια «απορροφούσε» τις αυξήσεις χωρίς αυτές να αποτυπώνονται στο καθαρό ποσό που λάμβαναν χιλιάδες συνταξιούχοι. Πλέον, οι αυξήσεις μετατρέπονται σε πραγματικό εισόδημα, ενισχύοντας άμεσα την αγοραστική δύναμη των δικαιούχων.

Η προσωπική διαφορά είχε προκύψει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων και λειτουργούσε ως φίλτρο: κάθε νέα αύξηση συμψηφιζόταν πρώτα με αυτή, με αποτέλεσμα –παρά τις επίσημες ανακοινώσεις– πολλοί συνταξιούχοι να μη βλέπουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στον λογαριασμό τους.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με το νέο πλαίσιο, οι ετήσιες αυξήσεις δεν «σβήνουν» πλέον λογιστικά, αλλά καταγράφονται εξ ολοκλήρου στο καθαρό ποσό της σύνταξης. Έτσι, ακόμη και μια αύξηση της τάξης του 3% που μέχρι σήμερα δεν γινόταν αισθητή, μεταφράζεται πλέον σε άμεση μηνιαία ενίσχυση.

Ωφελημένοι είναι κυρίως όσοι είχαν μικρές ή μεσαίες προσωπικές διαφορές, οι οποίοι θα δουν ουσιαστική βελτίωση στις αποδοχές τους. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια μακροχρόνια αντίφαση, όπου οι αυξήσεις υπήρχαν «στα χαρτιά» αλλά όχι στην πράξη.

Ορατό αποτέλεσμα στο εισόδημα

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς καθιστά τις αυξήσεις πραγματικές και μετρήσιμες, ενισχύοντας το εισόδημα των συνταξιούχων σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της αναπροσαρμογής των συντάξεων και μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

