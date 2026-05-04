Τέλος στις καθυστερήσεις για τα απλήρωτα ενοίκια – Πώς αλλάζει η διαδικασία για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Σημαντική επιτάχυνση στη διαχείριση των απλήρωτων ενοικίων φέρνει το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, με πρωτοβουλία του Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η νέα διαδικασία για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις χρονοβόρες καθυστερήσεις, δίνοντας ταχύτερες λύσεις στους ιδιοκτήτες, χωρίς όμως να αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές.

Διαταγές από δικηγόρους αντί για δικαστές

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο έκδοσης των διαταγών. Πλέον, δεν εκδίδονται από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, οι οποίοι ορίζονται μέσω των Πρωτοδικεία από ειδικούς καταλόγους.

Η διαδικασία αποκτά σαφή χρονοδιαγράμματα, καθώς ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει τη διαταγή εντός 20 ημερών από την ανάθεση, περιορίζοντας δραστικά τις καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες.

Ταχύτερη ανάκτηση ακινήτων και οφειλών

Το νέο σύστημα καλύπτει:

Τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια

Τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή δεν αποχωρεί μετά τη λήξη της μίσθωσης

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να κινηθούν πιο γρήγορα, αποφεύγοντας τον «μαραθώνιο» δικασίμων, αναβολών και καθυστερήσεων.

Εγγυημένος χρόνος για τους ενοικιαστές

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εισάγει δικλείδες προστασίας για τους ενοικιαστές:

Προβλέπεται εξάμηνη προθεσμία μεταστέγασης χωρίς κόστος

Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής παράτασης σε ειδικές περιπτώσεις

Διασφαλίζεται χρόνος αποχώρησης χωρίς αιφνιδιασμούς

Έτσι επιχειρείται μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα ιδιοκτητών και μισθωτών.

Καθορισμένο κόστος και ηλεκτρονική διαδικασία

Η διαδικασία αποκτά και σαφές οικονομικό πλαίσιο:

400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής

300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου

Τα ποσά καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Η αγωγή παραμένει – αλλά είναι πιο αργή

Παρά τις αλλαγές, η κλασική αγωγή στο Πρωτοδικείο εξακολουθεί να ισχύει. Πρόκειται όμως για πιο αργή διαδικασία, που χρησιμοποιείται κυρίως:

Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων

Όταν δεν υπάρχει μισθωτήριο

Για διεκδίκηση πρόσθετων αποζημιώσεων

Τα 10 βασικά βήματα της νέας διαδικασίας

Η νέα διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στον δικηγόρο του Η υπόθεση δρομολογείται χωρίς επιλογή του πιστοποιημένου δικηγόρου Προηγείται εξώδικη προειδοποίηση (15 ημέρες για οφειλές) Σε λήξη μίσθωσης, προβλέπεται τρίμηνη προθεσμία Κατάθεση αίτησης στο Πρωτοδικείο με παράβολο Ορισμός πιστοποιημένου δικηγόρου από τη Γραμματεία Έλεγχος φακέλου και έκδοση διαταγής εντός 20 ημερών Επίδοση στον ενοικιαστή με προθεσμία συμμόρφωσης Δυνατότητα ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων από τον ενοικιαστή Ελάχιστο εξάμηνο περιθώριο αποχώρησης σε περιπτώσεις λήξης μίσθωσης

Νέα ισορροπία στην αγορά ακινήτων

Το νέο καθεστώς επιχειρεί να εξορθολογίσει μια προβληματική διαδικασία που για χρόνια δημιουργούσε αδιέξοδα, ιδίως για ιδιοκτήτες που έμεναν εγκλωβισμένοι χωρίς έσοδα και χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων τους.

Την ίδια στιγμή, η πρόβλεψη συγκεκριμένων προθεσμιών και δικαιωμάτων για τους ενοικιαστές διαμορφώνει ένα πιο σαφές και δίκαιο πλαίσιο, που αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς μισθώσεων στην Ελλάδα.

