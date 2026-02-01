Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία μόλις στα 22 του χρόνια

Στα πρώτα 45 λεπτά του παρθενικού του τελικού στο Αυστραλιανό Όπεν, ο Κάρλος Αλκαράθ έμοιαζε σχεδόν… άφαντος. Ο Ισπανός εμφανίστηκε ασυνήθιστα διστακτικός σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, την ώρα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με κλάση και την εμπειρία του, έμπαινε στο ματς αποφασισμένος.

Αυτή τη φορά, όμως, ο 22χρονος Ισπανός επέδειξε ψυχραιμία. Δούλεψε υπομονετικά το παιχνίδι του, βρήκε σταδιακά τα πατήματά του και στη συνέχεια πήρε τον απόλυτο έλεγχο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο παγκόσμιο τένις των τελευταίων ετών: Έχασε το πρώτο και νίκησε με, 6-2, 6-3, 7-5 κατακτώντας το Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος άνδρας στην ιστορία που ολοκληρώνει το Career Grand Slam, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1938 και τον Ντον Μπατζ.

Μόλις οκτώ άνδρες στην ιστορία του τένις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν και τα τέσσερα Grand Slam.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Guardian, σε αντίθεση με άλλους παίκτες που θα λύγιζαν από την πίεση της ολοκλήρωσης του Career Grand Slam, ο Αλκαράθ την αγκάλιασε.

Τους τελευταίους μήνες είχε ξεκαθαρίσει ότι το Australian Open ήταν ο τίτλος που επιθυμούσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, δηλώνοντας μάλιστα πως θα αντάλλασσε πολλαπλές κατακτήσεις στα άλλα Grand Slam για αυτόν.

Μόλις έξι εβδομάδες νωρίτερα, ο Αλκαράθ τράβηξε δρόμους ξεχωριστούς από τον για πολλά χρόνια προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φερέρο, και ξεκίνησε τις προπονήσεις με τον τον Σαμουέλ Λόπεθ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



