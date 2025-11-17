ΤΕΡΝΑ και Ukrhydroenergo υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για έργα αντλησιοταμίευσης €1,5 δισ. στην Ουκρανία

Η πρώτη στρατηγική συνεργασία ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου με κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας ανοίγει δρόμο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας

17 Νοέ. 2025 13:49
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του κατασκευαστικού της βραχίονα, υπέγραψε στις 15 Νοεμβρίου 2025 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και αξιοπιστία της ΤΕΡΝΑ στη ΝΑ Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο πλευρές θα αναπτύξουν και θα υλοποιήσουν δύο μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία: έναν σταθμό ισχύος 1.263 MW στον Δνείστερο και ένα νέο αντλιοστάσιο 220 MW, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Η στρατηγική σημασία των έργων είναι πολλαπλή: η ΤΕΡΝΑ φέρνει στην Ουκρανία την εμπειρία της από μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας στην Ελλάδα, ενώ τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να υποστηριχθεί από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η ΕΤΕπ και η EIB.

Η Ukrhydroenergo, ιδρυθείσα το 1994, διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο και διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς φορείς για ανακατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών της.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στον τομέα των διεθνών ενεργειακών έργων.

