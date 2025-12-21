Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Ο Ελληνας πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη

 

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ
21 Δεκ. 2025 20:11
Pelop News

Tο «παρών» στην 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ, θα δώσει ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ. Κατά την Τριμερή Σύνοδο, που έχει εδραιωθεί ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση της συνεργασίας θα είναι κυρίαρχο θέμα.

Οι κύριοι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου θα συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως:
-Άμυνα.
-Ενέργεια.
-Ασφάλεια.
-Συνδεσιμότητα.
-Πολιτική Προστασία.
-Καινοτομία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της Συνόδου οι τρεις ηγέτες θα θέσουν επί τάπητος την περαιτέρω ενίσχυση του σχήματος «3 συν 1», με τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον, σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα μετατρέπεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία.

Ξεχωριστό κομμάτι θα αποτελέσει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στη Ραμάλα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 12.30μμ με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και τη στήριξη σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Ακολούθως, στην Ιερουσαλήμ στις 14.30 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στις 17.45 θα συμμετάσχει και στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η Σύνοδος αναμένεται να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:32 Χ. Καστανίδης: «Κλείνει μάτι» στον Τσίπρα, «αδειάζει» Ανδρουλάκη!
21:20 Εκταφές σορών στα Τέμπη: Τι ζητάνε Πάνος Ρούτσι και Ηλίας Παπαγγελής
21:11 Ανδρέας Ρέγκλης: «Μη μασάς, Ζωή. Είμαστε μαζί σου και σου λέμε για ακόμα μια φορά «προχώρα».
21:08 2η στην Ευρώπη η Ελλάδα στο ποσοστό ηλεκτρονικών πληρωμών!
20:52 Εξομολόγηση του Λε Πα: «Ζαλίστηκα κι έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες».
20:46 Αίγιο: τα δημοτικά σχολεία σε εορταστικά μπαζάρ
20:41 Διαρροή από ΑΑΔΕ για Σύλλογο Τεμπών: Οποιος είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβάται…
20:28 Aποχώρηση βουλεύτριας από το Κίνημα Κασσελάκη: «Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας…»!
20:22 Αγρίνιο: Θρίλερ με πτώση άνδρα σε απότομη πλαγιά – Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο
20:11 Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ
20:05 H κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα
20:00 Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν στον Πύργο!
19:57 Εφυγε από τη ζωή ένας αληθινός θρύλος της οινοποιίας
19:55 Η Πάτρα κέρδισε με «νοκ-άουτ» και πήρε άριστα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΦΩΤΟ
19:49 Η Αχαγιά ΄82 άλωσε την Αρτα και μένει στο κόλπο – Δηλώσεις
19:44 Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16
19:39 Ντάγιος για Rising Stars: «Οι αγώνες βοηθούν τα παιδιά μα εξελίσσονται και να βελτιώνονται»
19:33 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Ιλιδα – Φωτογραφίες
19:32 Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη
19:29 ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ