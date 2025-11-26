Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη

Οι εκλογές στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξαν νικητή τον Μάκη Κατσιγιάννη, όμως το οριακό αποτέλεσμα αμφισβητείται από τον Αντώνη Κουνάβη, ο οποίος δεν έμεινε μόνο στην ένσταση που κατέθεσε και στο αίτημα επανακαταμέτρησης των ψήφων.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αναφέρουν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος της γαλάζιας Νομαρχιακής Οργάνωσης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στα κεντρικά της ΝΔ, με την οποία επισημαίνει αμφισβητούμενα σημεία της διαδικασίας και καταλήγει, μάλιστα, με τη φράση «επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».

Ο Αντ. Κουνάβης στέκεται ιδιαίτερα στο ότι δόθηκε παράταση μόνο στην ηλεκτρονική κάλπη κι όχι ταυτόχρονη παράταση και στη διά ζώσης ψηφοφορία, αφήνοντας να εννοηθεί στην Πειραιώς ότι μπορεί να κινηθεί νομικά.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Κατσιγιάννης σχολιάζοντας χθες τις εξελίξεις, δήλωσε τα εξής: «Εγώ δεν θα έκανα ποτέ ένσταση. Το είχα δηλώσει εξαρχής. Είχα πει ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο κι αν ήταν. Αν νομίζει ο κ. Κουνάβης ότι πρέπει να το κάνει, ας το κάνει. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι για να λέμε ο ένας στον άλλον τι πρέπει να κάνει».

Ο κ. Κατσιγιάννης παραδέχτηκε, πάντως, ότι υπήρχαν προβλήματα και στην ηλεκτρονική διαδικασία και στη διά ζώσης. «Εγώ περίμενα παραπάνω συμμετοχή στα ηλεκτρονικά. Γιατί εμείς ξέραμε με ποιον κόσμο είχαμε μιλήσει. Απλώς δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, είτε γιατί δεν ήξεραν είτε γιατί δεν τους άνοιγε το «λινκ» είτε γιατί δεν τους πήγε το «λινκ». Και στα διά ζώσης μπερδεύτηκαν πολλοί για το πού έπρεπε να ψηφίσουν».

Απομένει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα επεισόδιο του παραπάνω σίριαλ και -κυρίως- το ποια θέση θα πάρει σε όλα αυτά η κεντρική Νέα Δημοκρατία.

Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη: «Τίμιος, αξιοπρεπής και καθαρός αγώνας»

Η Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, η οποία εξελέγη πρόεδρος στη Δημ.Τ.Ο, Αιγιάλειας, τόνισε τα εξής: «Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της ΝΔ που συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές και μας τίμησαν με την παρουσία και την ψήφο τους. Κάναμε έναν τίμιο, καθαρό και αξιοπρεπή αγώνα. Γι’ αυτό και στο αποτέλεσμα φάνηκε ξεκάθαρα ότι είμαστε πολύ μπροστά: Γιατί όσοι ήρθαν να μας στηρίξουν, το έκαναν από αγάπη στο πρόσωπό μας και στην παράταξή μας – όχι από υποχρέωση. Η εμπιστοσύνη αυτή είναι για εμένα τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Η ΝΔ προχωρά μπροστά όταν στηρίζεται στη βάση της, στην ενότητα και στη συμμετοχή. Κι αυτό ακριβώς ζήσαμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία».

Και η νέα πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Αιγιάλειας πρόσθεσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναλαμβάνω καθήκοντα ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Οργάνωσης Αιγιαλείας. Η διάκριση αυτή δεν είναι προσωπικό επίτευγμα. Ανήκει σε όλες και όλους όσοι πιστεύουν ότι η παράταξή μας μπορεί και πρέπει να ανοίγει δρόμους, να δίνει ευκαιρίες και να εξελίσσεται. Δεσμεύομαι να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας με δουλειά, παρουσία, διάλογο και συνεργασία. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ενότητα, δυναμισμό και αισιοδοξία -για μια ΝΔ δυνατή, σύγχρονη και κοντά στην κοινωνία».

Αργύρης Βαγενάς: «Σε στάση αναμονής»

Ο Αργύρης Βαγενάς μπορεί να επανεκλέχθηκε στη Δημ. Τ.Ο. του Νοτίου Τομέα της Πάτρας, όμως δηλώνει προβληματισμένος από τη διαδικασία με την οποία διεξήχθησαν οι εκλογές.

«Είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μαζί με τον Αντώνη Κουνάβη είμαστε σε διαδικασία αναμονής. Θα περιμένουμε την επανακαταμέτρηση και θα δούμε το θέμα και νομικά. Μια Νομαρχιακή πρέπει να λειτουργεί με διά ζώσης πρόσωπα. Αλλιώς να κάνουμε στο μέλλον μόνο ψηφιακές δράσεις κι εκδηλώσεις…».

Θεοδόσης Γεωργακόπουλος: «Κανείς δεν περισσεύει»

Ο νέος πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Δυτικής Αχαΐας Θεοδόσης Γεωργακόπουλος, ο οποίος νίκησε τους δύο αντιπάλους του (Θανασά-Κανελλόπουλο), δήλωσε τα εξής στην «Π»: «Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν και, πλέον, θα πορευτούμε όλοι μαζί, ενωμένοι για το καλό της παράταξης της ΝΔ.

Κανείς δεν περισσεύει από τον νέο αγώνα που ήδη ξεκίνησε και τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ευχαριστώ τον Μάκη Κατσιγιάννη, τους συνυποψηφίους μου και όλους όσοι με στήριξαν και με τίμησαν με την ψήφο τους»

Δημήτρης Νικολόπουλος: «Χαρούμενος για τα Καλάβρυτα»

Ο νέος πρόεδρος της Δημ. Τ.Ο. Καλαβρύτων Δημήτρης Νικολόπουλος παρακολουθεί κι εκείνος με προβληματισμό τα τεκταινόμενα σε σχέση με τις εκλογές της ΔΕΕΠ, ενώ μιλώντας στην «Π» για την επόμενη ημέρα στην τοπική ΝΔ δήλωσε τα εξής: «Καταρχάς, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα στην περιοχή μας, τον Δήμο Καλαβρύτων. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της ένστασης.

Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους για να πάει μπροστά η παράταξή μας, η περιοχή μας και φυσικά όλη η χώρα μας.

Θέλουμε το κόμμα μας να είναι πρώτο και στις επόμενες εκλογές και γι’ αυτό θα πρέπει να εργαστούμε όλοι με αφοσίωση».

Γιάννης Παπακωνσταντίνου: «Είμαστε απογοητευμένοι»

Ο πρόεδρος της Δημ. Τ.Ο. Ερυμάνθου Γιάννης Παπακωνσταντίνου περιέγραψε τα συναισθήματά του μέσα σε λίγες μόλις προτάσεις. «Είμαστε απογοητευμένοι.

Περιμένουμε τα αποτελέσματα για την ένσταση του προέδρου μας Αντώνη Κουνάβη κι αναλόγως θα πράξουμε. Δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμαστε μέχρι και την παραίτηση.

Εμείς στείλαμε τα μηνύματά μας εκεί που πρέπει. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να σκύψουν με σοβαρότητα επάνω στο ζήτημα γιατί είναι κομβικό για τη συνοχή της ΝΔ στην Αχαΐα και για μια νέα νίκη στις επόμενες εκλογές».

