Τέξας: Οικογένεια κρατούσε για μήνες αλυσοδεμένη γυναίκα και την βασάνιζε – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση ακραίας κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο Τέξας, όπου γυναίκα εντοπίστηκε αλυσοδεμένη και βαριά τραυματισμένη στην αυλή σπιτιού. Η αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα της ίδιας οικογένειας και έναν φίλο τους, σε μια υπόθεση που σοκάρει με την αγριότητά της.

22 Νοέ. 2025 14:24
Pelop News

Σκηνικό αδιανόητης βίας αποκαλύφθηκε στο Όστιν του Τέξας, όταν η αστυνομία εντόπισε γυναίκα αλυσοδεμένη και εμφανώς βασανισμένη στην αυλή ενός σπιτιού, όπου διέμεναν μαζί μέλη της ίδιας οικογένειας. Συνολικά έξι άτομα –η 32χρονη Mache Carney, η μητέρα της, η αδελφή της, ο σύζυγός της, ο αδελφός της και ένας οικογενειακός φίλος– συνελήφθησαν και κατηγορούνται για διακεκριμένη απαγωγή και βίαιη επίθεση.

Οι αρχές έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση πολίτη στο 911, ο οποίος άκουσε τη γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια από την αυλή. Η αστυνομία βρήκε το θύμα δεμένο με χειροπέδες πάνω σε όργανο γυμναστικής, γυμνό από τη μέση και κάτω, με σοβαρά τραύματα και σημάδια παρατεταμένης κακοποίησης. Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα, το σώμα της ήταν γεμάτο από «εκατοντάδες στρογγυλές ουλές», ενδείξεις ότι είχε πυροβοληθεί επανειλημμένα με αεροβόλο όπλο.

Η γυναίκα παρουσίαζε επίσης μια βαθιά ουλή 15 εκατοστών στην κοιλιά, ενώ οι γιατροί εντόπισαν βλήμα αεροβόλου σφηνωμένο στο δεξί της μάτι. Ήταν αφυδατωμένη, υποσιτισμένη και είχε πρησμένους καρπούς από τις χειροπέδες που, σύμφωνα με την ίδια, δεν της αφαιρούσαν επί μήνες. Κατά την κατάθεσή της, ανέφερε πως δεχόταν ξυλοδαρμούς κάθε φορά που προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια ή να λυθεί.

Η 32χρονη Carney, μία από τις βασικές κατηγορούμενες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως «δεν ήταν πρόβλημα» να είναι η γυναίκα δεμένη, προσπαθώντας να παρουσιάσει το γεγονός ως… ερωτικό παιχνίδι. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ισχυρίστηκαν ότι το θύμα είχε ψυχικά προβλήματα και ότι την αλυσόδεναν για να «μην κλέβει». Μάλιστα, η Carney φέρεται να είπε στον τετράχρονο γιο της ότι η γυναίκα τιμωρούνταν επειδή «σκότωνε κουνέλια».

Το θύμα κατήγγειλε επίσης πως δεχόταν μόνο ένα γεύμα την ημέρα και ότι την άφηναν για ώρες εκτεθειμένη στο κρύο. Παράλληλα, μες στο σπίτι βρίσκονταν τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν από τις αρχές για προστασία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο καιρό διαρκούσε η κακοποίηση και αν υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενα άτομα ή θύματα.

