Τέξας: Σβήνουν οι ελπίδες για τα αγνοούμενα κορίτσια, περισσότεροι από 82 οι νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Κάθε ώρα που περνά, λιγοστεύουν οι ελπίδες για να εντοπιστούν δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται στο Τέξας μετά τις φονικές πλημμύρες με τον απολογισμό των θυμάτων των πλημμυρώ να ξεπερνά τους 82 νεκρούς και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα πάει «πιθανόν» επιτόπου την Παρασκευή. «Αυτή είναι καταστροφή που είχαμε να δούμε 100 χρόνια και είναι φρικτό να βλέπεις τι έγινε», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Νιού Τζέρζι, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξάλλου απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό. «Δεν το πιστεύω», απάντησε ερωτηθείς εάν θεωρεί πως θα είχε αξία η επαναπρόσληψη μέρους του προσωπικού που απολύθηκε.

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν το σαββατοκύριακο πως δεν υπήρξαν επαρκείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους πλημμυρών.

More than 20 children were among the dozens killed in flash floods in central Texas, authorities said, as rescuers continued searching for missing girls from a summer camp https://t.co/xNWysgzsLp pic.twitter.com/pMCfXakby0

— Reuters (@Reuters) July 6, 2025