Τέξας: τεράστια έκρηξη σε πύραυλο της spaceX ΒΙΝΤΕΟ

«Συναγερμός» στο Τέξας το βράδυ της Τετάρτης, όταν πύραυλος της SpaceX εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμών, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ δήλωσε ότι το Starship «αντιμετώπισε μια σοβαρή ανωμαλία» περίπου στις 11 μ.μ., ενώ βρισκόταν στον δοκιμαστικό βραχίονα, προετοιμαζόμενο για τη δέκατη δοκιμαστική πτήση στο Starbase, τη διαστημική βάση της SpaceX στο νότιο άκρο του Τέξας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής διατηρήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από το σημείο και όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και καταμετρημένο,» ανέφερε η SpaceX σε δήλωση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!

