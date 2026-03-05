Θ. Μπαμπανέβας για τον Παπαθανάση Παπανδρέου: «Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος με μεγάλη προσφορά»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον ιερέα Παπαθανάση Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ Θανάσης Μπαμπανέβας.

Σε μήνυμά του αναφέρεται στον εκλιπόντα ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, που διακόνησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Φαρραί Αχαΐας, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς.

Όπως σημειώνει, πέρα από το ποιμαντικό του έργο, ο Παπαθανάσης Παπανδρέου ξεχώρισε και για τη διάθεσή του να στηρίζει συνανθρώπους που είχαν ανάγκη, συμμετέχοντας ενεργά σε πράξεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας.

Στο μήνυμά του ο Θανάσης Μπαμπανέβας εκφράζει επίσης τα θερμά του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο και στέλεχος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Σωτήρη Παπανδρέου, γιο του εκλιπόντος, καθώς και στη σύζυγό του Ζωή και στον αδελφό του Ανδρέα, για την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



