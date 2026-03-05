Θ. Μπαμπανέβας για τον Παπαθανάση Παπανδρέου: «Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος με μεγάλη προσφορά»

Με λόγια σεβασμού και συγκίνησης αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ιερέα Παπαθανάση Παπανδρέου ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ Θανάσης Μπαμπανέβας. Σε μήνυμά του στάθηκε στο ποιμαντικό έργο αλλά και στην κοινωνική προσφορά του, καθώς και στη σχέση του με την οικογένεια του δημοσιογράφου Σωτήρη Παπανδρέου.

Θ. Μπαμπανέβας για τον Παπαθανάση Παπανδρέου: «Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος με μεγάλη προσφορά» Με τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Παρθένιο
05 Μαρ. 2026 14:18
Pelop News

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον ιερέα Παπαθανάση Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ Θανάσης Μπαμπανέβας.

Σε μήνυμά του αναφέρεται στον εκλιπόντα ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, που διακόνησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Φαρραί Αχαΐας, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς.

Όπως σημειώνει, πέρα από το ποιμαντικό του έργο, ο Παπαθανάσης Παπανδρέου ξεχώρισε και για τη διάθεσή του να στηρίζει συνανθρώπους που είχαν ανάγκη, συμμετέχοντας ενεργά σε πράξεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας.

Στο μήνυμά του ο Θανάσης Μπαμπανέβας εκφράζει επίσης τα θερμά του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο και στέλεχος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Σωτήρη Παπανδρέου, γιο του εκλιπόντος, καθώς και στη σύζυγό του Ζωή και στον αδελφό του Ανδρέα, για την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.

