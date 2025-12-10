Θ. Κανελλόπουλος στον Peloponnisos: «Στη Δ. Ελλάδα final-4 βόλεϊ»
Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, Θεόδωρος Κανελλόπουλος, φιλοξενήθηκε σήμερα στον peloponnisos FM 103.9 και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό ότι σύμφωνα με δίκες του πληροφορίες, πρόθεση της ΕΟΠΕ είναι ένα από τα final-4 Κυπέλλου ανδρών ή γυναικών θέλει να το φιλοξενηθεί στη Δυτική Ελλάδα και ανάμεσα στις υποψήφιες πόλεις είναι και η Πάτρα.
Επίσης αναφέρθηκε και στην κοινωνική πρωτοβουλία της ΕΣΠΕΠ «Δώσε Πάσα» με στόχο να συγκεντρωθούν τρόφιμα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ακούστε αναλυτικά:
