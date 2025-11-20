Θα αυξηθεί η τιμή του ψωμιού; τι υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς

Δεδομένου οτι καταγράφονται αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, τίθεται το ερώτημα εάν θα αυξηθεί η τιμή του ψωμιού το προσεχές διάστημα.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια μιλώντας στο enikonomia.gr δήλωσε: «Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η τιμή του ψωμιού δεν έχει αυξητικές τάσεις. Και έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 δεν προβλέπεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στο ψωμί παρά το ότι σε καθημερινή βάση καταγράφονται αυξήσεις της τάξεως των 5 – 8 λεπτών στις πρώτες ύλες» και προσέθεσε «Κρατάμε τις ίδιες τιμές από το 2022 και έχουμε στη σκέψη μας πως έτσι θα παραμείνουν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του προέδρου της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Παναγιώτη Σαχινίδη, στο enikonomia.gr για το θέμα του ψωμιού. «Δεν αναμένεται να αυξηθεί η τιμή το επόμενο διάστημα» τονίζει.

Οι αυξήσεις

Ταυτόχρονα η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος αναφέρεται στις αυξήσεις που έχουν γίνει στο ψωμί. «Είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες ότι το ψωμί κόστιζε 0,80 ευρώ και ότι τώρα η τιμή του πήγε στο 1,50 ευρώ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έγινε μια αύξηση στην τιμή του ψωμιού το 2022 και ήταν επιβεβλημένη τότε γιατί είχε διπλασιαστεί το κόστος των αλεύρων, είχε πενταπλασιαστεί η τιμή της ενέργειας, οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει το 2011. Μέσα στη δεκαετία είχαμε κάποια μικρά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των πρώτων υλών, ωστόσο εμείς κρατήσαμε τις τιμές στο ψωμί σταθερές» διευκρινίζει.

Η μέση τιμή

Εν συνεχεία αναφέρει το πώς διαμορφώνεται σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή στο ψωμί. «Από το 2022 έως σήμερα η μέση τιμή στην αγορά ενός ψωμιού ευρείας κατανάλωσης (άσπρο, χωριάτικο, μπαστούνι γαλλικό) 350 γραμμαρίων κυμαίνεται από 1 ευρώ-1,20 ευρώ. Κάποια αρτοποιία πωλούν το χωριάτικο ψωμί ευρείας κατανάλωσης στο 1,10 ευρώ. Αλλά ψωμί ευρείας κατανάλωσης με 1,50 ευρώ δεν υπάρχει» ξεκαθαρίζει .

Ωστόσο προσθέτει πως ένας φούρνος μπορεί να πουλάει το ψωμί με προζύμι, με αλεύρι ολικής στα 3 ευρώ το κιλό στα 3,20 ευρώ το κιλό στα 3,40 ευρώ το κιλό, διευκρινίζει.

Τα λουκέτα

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2022-2024 έχουν μπει 1.500 λουκέτα σε φούρνους σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και των αρμόδιων Επιμελητηρίων.

Όσον αφορά στον εάν ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί το 2025 η κ. Κουκουμέρια απαντά πως «γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά. Αλλά θα ήθελα να κάνω εικόνα ότι δεν θα κλείσει κανένας άλλος φούρνος μέσα στο 2025 τουλάχιστον για οικονομικό λόγο». Από την πλευρά του ο κ. Σαχινίδης δηλώνει πως δυστυχώς αυτό θα συμβεί.

