Θα πάει στον πόλεμο ο Ταρέμι; Η ανακοίνωση του ο μάνατζερ του Ιρανού

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν χθες και που εμφανίζουν τον Μεχντί Ταρέμι να φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στο Ιράν λόγω του πολέμου διέψευσε ο μάνατζερ του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Ο Φεντερίκο Παστορέλο προχώρησε σε ανάρτηση και ξεκαθάρισε πως ο Ταρέμι είναι πλήρως συγκεντρωμένος στους Ερυθρόλευκους και στο επαγγελματικό του κομμάτι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορούν δηλώσεις που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κατάστασης. Ο παίκτης είναι πλήρως εστιασμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του κομμάτι, με δέσμευση και αποφασιστικότητα.

Σε μια λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε ερμηνείες εκτός συμφραζομένων ή ανακριβείς ανακατασκευές.

Εμπιστευόμαστε το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού όλων».

