«Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ποια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος που συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ;

Ήταν συνοδηγός και το όχημα που οδηγούσε άνδρας δε σταμάτησε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής. Τελικά συνελήφθησαν και οι δύο!

15 Νοέ. 2025 13:22
Pelop News

Όπως όλα δείχνουν εντελώς απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ένας συνηθισμένος έλεγχος αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Ήταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν όχημα για έλεγχο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Το όχημα που οδηγούσε ένας άντρας και είχε ως συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο δε σταμάτησε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο ο άντρας βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της γυναίκας, η οποία άρχισε να υβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Έβγαλε μάλιστα το κινητό της και άρχισε να τραβάει βίντεο φωνάζοντας «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Το ζευγάρι συνελήφθη, ο άντρας επειδή οδηγούσε μεθυσμένος και η γυναίκα για απειλή, εξύβριση και απείθεια.

Στον οδηγό επιβλήθηκε 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.

