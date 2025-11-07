Θαλάσσια ρύπανση στην Πάτρα, δυο συλλήψεις από το Λιμενικό

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείο Πάτρας, το πρωί της Πέμπτης 6/11/2025, εντός των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας διαπιστώθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, η οποία προκλήθηκε από ένα αλιευτικό σκάφος.

Επί του σκάφους επέβαιναν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου), ηλικίας 41 και 47 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν ως οι υπαίτιοι της θαλάσσιας ρύπανσης.

Σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 47χρονος κατείχε δελτίο αιτούντος ασύλου, το οποίο είναι ακυρωμένο και ως εκ τούτου παραμένει παράνομα στη χώρα.

Στη συνέχεια, προσήλθε στη Λιμενική Αρχή ένας 64χρονος, ο οποίος προσκόμισε τα έγγραφα του σκάφους, αποκρύπτοντας όμως τα πραγματικά του στοιχεία, αφήνοντας να εννοηθεί πώς επρόκειτο για τον ιδιοκτήτη του αλιευτικού.

Από τη Λιμενική Αρχή, κατασχέθηκε το ανωτέρω δελτίο αιτούντος ασύλου, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης του σκάφους. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας για παράβαση περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ συνελήφθη και ο 64χρονος για ψευδής αναφορά.

