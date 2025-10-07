Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: 77χρονη νεκρή και δύο τραυματίες μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (7/10) στις Σέρρες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος της Νέας Πέτρας, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό δύο ανδρών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, όταν όχημα που οδηγούσε 23χρονος συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων, με οδηγό έναν 78χρονο και συνοδηγό τη 77χρονη σύζυγό του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου η 77χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι δύο άνδρες νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «στο 26,2ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 23χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 78χρονος και στο οποίο επέβαινε 77χρονη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας και τον τραυματισμό των δύο οδηγών».

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

