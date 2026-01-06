Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»

Στην παραδοχή πως χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε που ο τελευταίος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του» προχώρησε ενώπιον των αστυνομικών ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του ανήλικου στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος συλληφθείς ανέφερε ενώπιον των αστυνομικών πως ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για την κοπέλα του και πως της έστειλε μήνυμα. Κάτι που, όπως είπε, τον έκανε να νευριάσει και να τον χτυπήσει. Τελικά, ο καβγάς κατέληξε σε τραγωδία, με τους γονείς του θύματος να μην μπορούν ακόμα να πιστέψουν το κακό που χτύπησε την πόρτα τους.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό ο 17χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (5/1) και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ανησύχησαν, άρχισαν να τον αναζητούν και δήλωσαν την εξαφάνισή του.

Όπως εξήγησαν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, ο καβγάς εκτυλίχθηκε έξω από ένα τοπικό κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου βρίσκονταν το θύμα με έναν φίλο του. Χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί κάτω από ποιες συνθήκες, στο σημείο βρέθηκε μετά από λίγο και ο 16χρονος συνοδευόμενος και αυτός από έναν νεαρό φίλο του. Όταν ο 16χρονος είδε τον 17χρονο του επιτέθηκε και πάνω στον καβγά που ακολούθησε, του έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι.

Όταν τελείωσε η συμπλοκή, δράστης και θύμα πήραν ο καθένας τον δρόμο του, όμως ο 17χρονος ανέφερε στον φίλο του πως δεν αισθάνεται καλά. Όταν πήγε στο σπίτι του, κατέβηκε στο υπόγειο και μερικές ώρες αργότερα κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από οικογένεια με πολλά προβλήματα καθώς αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του.

Ο ίδιος απασχολεί τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.

